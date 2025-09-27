Dopo la convincente vittoria di Bergamo, il Crotone ha subito messo nel mirino la prossima gara di campionato, in programma domani alle 15 allo Scida contro la Casertana, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi e alimentare l’entusiasmo dell’ambiente.

Mister Emilio Longo, in conferenza pre-gara, ha sottolineato: «Il motivo dominante è verificare, nelle prossime 30 ore, chi saprà avere la capacità di recuperare forze psicologiche e fisiche per dare il meglio contro una Casertana che sappiamo quanto sia insidiosa, come gioca e, soprattutto, che va affrontata con tensione e attenzione massima».

L’ampiezza della rosa, evidenzia l’allenatore rossoblù, rappresenta una garanzia importante: «A Bergamo è arrivata la conferma che ho alternative personali e tecniche per opporre a questa squadra dinamica e propositiva, che garantisce lotta sulle seconde palle e cura dei particolari».

La Casertana ha già dimostrato di essere un avversario solido e ambizioso, ma per Longo la vera sfida è anche interna: «Forse uno degli avversari più insidiosi del Crotone siamo noi stessi. La gara di domani è un banco di prova importante, più che un obbligo a vincere. Voglio evitare di esasperare eventuali incomprensioni, ma ribadisco che per vincere in questa categoria, e in particolare in questo girone, dovremo fare qualcosa di eccezionale. Ci sono squadre più attrezzate e poi un gruppone con noi, la Casertana e tante altre che ce la giochiamo. Ogni componente dovrà dare più del massimo, anche col cuore. Rivendico di essere un professionista attento, ma anche un uomo di sport che ci mette cuore e passione».

Solo in chiusura, Longo è tornato sugli aspetti tecnici e sugli obiettivi di classifica: sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico crotonese per restare agganciati al treno di testa, guidato dal Benevento a soli due punti e dalla Salernitana distante quattro lunghezze.