Da dimenticare la prima giornata di Serie B per la squadra di Drago. Viola e Avenatti piegano i pitagorici

CROTONE – Festa da prima di campionato rovinata a Crotone. Alla squadra pitagorica non basta il tifo caloroso dei suoi supporters per bagnare l’esordio stagionale con un successo. In realtà, contro la Ternana, non arriverà neppure il pareggio. E’ sconfitta netta per gli squali. La firma della vittoria umbra è doppia. Un gol per tempo. Nella prima frazione è il reggino Nicolas Viola a spezzare gli equilibri con la specialità della casa: punizione a giro di sinistro . Il raddoppio lo firma Avenatti al 69′ complice una corta respinta del pipelet pitagorico Bajza. (ab)