Il Crotone continua a lavorare in vista della sfida della 24esima giornata del campionato Serie C contro il Siracusa, in programma domenica alle 17.30 allo stadio De Simone. Ieri per gli squali di mister Emilio Longo è andata in scena la terza seduta settimanale di allenamenti, utile a mettere altro carburante nelle gambe e a rifinire i meccanismi in vista del match con i siciliani.

Il gruppo rossoblù si è ritrovato nel primo pomeriggio al centro sportivo, per un allenamento congiunto infrasettimanale contro la formazione Primavera. Una partitella articolata su due tempi da 25 minuti, con spazio anche alle situazioni da palla inattiva tra una frazione e l’altra, che ha fornito indicazioni positive sullo stato di forma della squadra.

Sei le reti complessive messe a segno: a timbrare il cartellino sono stati Vinicius, Sandri, Bruno, Veltri e Zunno, quest’ultimo autore di una doppietta che conferma il buon momento offensivo del Crotone. La preparazione prosegue oggi con una nuova sessione pomeridiana all’Antico Borgo, ultimo passaggio prima di entrare nel vivo dell’avvicinamento al match di Siracusa.