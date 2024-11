L'esterno classe 2001 è stato annunciato dai pitagorici: in prestito dagli Emiliani fino al 30 giugno 2022. In uscita Rojas, Zanellato e Oddei

Il calciomercato del Crotone sta vivendo ore intense sia in ingresso che in uscita. Negli ultimi giorni sono stati annunciati gli arrivi di Calapai e Kone, ieri invece, è stato il momento di Manuel Marras dal Bari. La società pitagorica ha chiuso anche con l'olandese Bobby Adekanye dalla Lazio e con il difensore Vladimir Golemic di ritorno dai greci del Pas Lamia, i due saranno annunciati a breve. Nel frattempo, alla vigilia del match in casa del Parma, la società rossoblù ha comunicato attraverso una nota l'accordo con il Bologna per il trasferimento in prestito dell'esterno offensivo Gianmarco Cangiano.

Gli squali in uscita starebbero per perfezionare il prestito, proprio al Bologna, del cileno Luis Rojas, mentre il giovane Brian Oddei è vicino al ritorno al Sassuolo. La SPAL sarebbe invece la destinazione del centrocampista Niccolò Zanellato.

Cangiano al Crotone: Il comunicato

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, dal Bologna Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco Cangiano. Nato a Napoli il 16 novembre 2001, Gianmarco dopo essersi messo in luce con le giovanili della Roma è stato acquistato dal Bologna esordendo in Serie A il 22 giugno 2020 contro la Juventus.

Titolare dell’Italia Under 20 con la quale ha collezionato già 6 gettoni, lo scorso anno ha maturato esperienza all’Ascoli ed ora è pronto per questa nuova avventura in cadetteria. Esterno offensivo che gioca prevalentemente a piede invertito, Cangiano è veloce e tecnico: dribbling e “tiro a giro” sono le sue armi migliori. Un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblù a Gianmarco!