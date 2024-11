Dopo l'ipotesi di un probabile slittamento sul'orario del fischio d'inizio gli esiti dei tamponi hanno dato il via libera per giocare alle 15

Dopo la buona notizia di Paulo Fonseca, risultato negativo a due test anti-Covid e dunque partito per Crotne, altro sospiro di sollievo in casa Roma: i convocati e il gruppo della squadra partito ieri per Crotone è risultato tutto negativo al ciclo di tamponi fatto a mezzanotte. Confermata dunque la sfida Roma-Crotone alle 15.

Le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Eduardo, Zanellato, Vulic, Molina; Simy, Messias. All.: Stroppa. A disp.: Festa, Djidji, Marrone, Luperto, Rispoli, Crociata, Rojas, Petriccione, Reca, Siligardi, Dragus, Riviere. Indisponibili: Benali, Cigarini.



ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All.: Fonseca. A disp.: Farelli, Boer, Juan Jesus, Ibanez, Villar, Diawara, Podgoreanu, Perez, Providence, Dzeko. Indisponibili: Zaniolo, Pastore, Santon, Spinazzola, Fazio, Mirante, Pedro, Calafiori.