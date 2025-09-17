Il Crotone si prepara a tornare in campo per la quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, sabato alle 17:30 contro il Siracusa allo stadio “Ezio Scida”. Nonostante le ultime vicende extracampo – con il Tribunale di Catanzaro che ha disposto l’amministrazione giudiziaria della società per dodici mesi a tutela della legalità – in casa rossoblù l’attenzione resta concentrata sulla partita.

In vista della sfida contro i siciliani mister Longo guiderà come di consueto gli allenamenti con una doppia seduta, alternando lavoro atletico, tecnico e tattico, per arrivare pronti all’appuntamento. Intanto ieri a bordo campo, accanto al direttore generale Raffaele Vrenna, è stata notata anche la presenza del presidente Gianni Vrenna, a conferma della vicinanza della società alla squadra in un momento delicato.

Dopo il pareggio esterno di Potenza, il Crotone cerca risposte e punti importanti davanti al proprio pubblico. I leader del gruppo, come Gomez e Murano, saranno chiamati a trascinare la squadra verso la prima vittoria casalinga nel torneo cadetto.

Di fronte ci sarà un Siracusa ancora fermo a zero punti, ma determinato a invertire la rotta contro un avversario che vuole confermare le proprie ambizioni. La partita sarà diretta da Lorenzo Maccarini della sezione AIA di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Stefano Martinelli e Fabio Cantatore, con Stefano Striamo quarto ufficiale e Luca Marucci operatore FVS. Maccarini ha già arbitrato gli squali: la scorsa stagione diresse Crotone-Audace Cerignola 2-1.