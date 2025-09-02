Coperta sempre corta? O più semplicemente economicità da guardare? Il Crotone chiude il mercato senza alcuna banalità, e non solo perché è andato via bomber Tumminello per cui parlano i 37 goal realizzati in 93 partite ufficiali, tra campionato e coppe. Arrivano anche tre innesti ed altre uscite importanti come quelle di Schirò, Cantisani, D’Alterio ed Armini, rimpiazzati da Mario Perlingeri, giovane attaccante classe 2005 proveniente dal Benevento, Simone Calvano in prestito con diritto di riscatto dal Monopoli e, soprattutto, Filippo Berra, terzino destro ed ex capitano proveniente sempre dal Benevento.

Per i Vrenna che hanno deciso di prolungare la campagna abbonamenti fino a domenica 7 settembre in vista del derby contro il Cosenza, c’è un fattore bilancio su cui Marco Tumminello rischiava di influire con i premi stagionali a consolidamento degli stipendi che si era guadagnato, ma che aveva consolidato, da gennaio scorso, che i tre tenori (lui con Gomez e Murano) davano spessore e certezze (di goal) al “blasone” della squadra. Di contro c’è l’arrivo di Calvano e, soprattutto, Berra, difensore dinamico quanto di esperienza di fascia destra, alto 183 centimetri capace anche di conseguire una laurea in economia che non è mai una banalità, a maggior ragione che la “caratura” culturale di Mister Emilio Longo lo ha oramai “consegnato” alla “codirezione” sportiva del club, assieme al Direttore Generale Raffaele Vrenna che ne ha anche i titoli.

Certo, in difesa con l’elevatura a “cotitolare” di Cocetta, il Crotone si presenta a posto, coperto anche da un taglialegna raffinato, ed anche lui di esperienza, come Calvano; ma in attacco? Basteranno “i talenti” di Maggio, Zunno, Piovanello, Marazzotti (con la permanenza di Ricci e Stronati) a dare il giusto tempo al 2005 Mario Perlingieri (lo scorso anno con 32 presenze e 4 goal) di poter dare un supporto in termini di interscambio per la coppia Murano-Gomez? Il derby di domenica che poco o nulla di sentenza avrà, è l’occasione, certo anche per i lupi, per cominciare a comprendere come Emilio Longo gestirà coperte ed opportunità, per garantire alla “sua gente” che il campionato in corso, sarà certamente un… …successo!

Per comprendere al meglio il quadro completo del “peso” delle operazioni in entrata ed in uscita da fine campionato scorso, rammentiamo tutte le operazioni gestite da Raffaele Vrenna:

Cessioni:

Enrico Oviszach Ala sinistra 400 mila €

Giovanni Bruzzaniti Ala sinistra Pineto 100 mila € dopo rientro prestito

Aristidi Kolaj Ala destra Renate gratuito dopo rientro prestito

Eugenio D'Ursi Ala sinistra Sorrento gratuito dopo rientro prestito

Mattia Vitale Centrocampista LR Vicenza gratuito

Dimitar Kostadinov Trequartista Chernomorets 1919 gratuito dopo rientro prestito

Andrea Barberis Centrocampista AS Cittadella gratuito

Luis Rojas Trequartista Universidad de Concepción gratuito dopo rientro prestito

Lorenzo Chiarella Punta centrale Valmontone 1921 gratuito dopo rientro prestito

Maxime Giron Terzino sinistro Trapani

Gesualdo Napolitano Seconda punta Lumezzane Prestito dopo rientro prestito

Giovanni D'Aprile Difensore centrale FC Paradiso Svizzera Prestito

Jurica Jurcec Trequartista svincolato

Diego Voncina Punta centrale svincolato

Mario Aprea Ala destra svincolato

Jonathan Silva Trequartista Torino Fine prestito

Jacopo Sassi Portiere Atalanta U23 Fine prestito

Alessio Guerini Difensore centrale Atalanta U23 Fine prestito

Marcello Piras Terzino destro US Catanzaro Fine prestito

Mario Vilardi Ala destra Napoli Fine prestito

Thomas Schirò Aurora Pro Patria 1919

Raffaele Cantisani a titolo definitivo al Benevento

Marco Tumminello a titolo definitivo al Benevento

Francesco D’Alterio a titolo definitivo alla Ternana

Nicolò Armini in prestito al Campobasso

Acquisti