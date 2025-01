Il mercato che regala emozioni, sorprese e colpi impensabili solo fino a qualche giorno fa. E allora succede che, come un fulmine a ciel sereno, ad abbracciare i campionati dilettantistici è un professionista che ha assaporato la Serie A e lo ha fatto da protagonista. Il Catona, squadra militante nel campionato di Prima Categoria (Girone D) regala un sogno ai propri tifosi che impazzano per l'arrivo di Reginaldo Ferreira Da Silva, meglio noto come Reginaldo. Un colpo da estasi quello del club bianco(azzurro che si assicura le prestazioni dell'esperto attaccante quarantunenne che ha scritto pagine importanti per squadre come Fiorentina (27 presenze e 6 gol), Parma (62 presenze e 8 gol), Siena (81 presenze e 12 gol), senza dimenticare l'anno alla Reggina, nella stagione 2019/20 con 30 presenze e 6 gol. Arriva dall'esperienza al Real Casalnuovo dove ha toccato la doppia cifra (10 reti) in 31 presenze.

Reginaldo si presenta

Scuote il mercato dunque il Catona che porta in Calabria un pezzo pregiato del calcio nazionale. E tale attaccante si è espresso, in esclusiva, ai nostri microfoni: «La trattativa era nata da un po' di tempo, da più di una settimana. Fin da quando ho giocato a Reggio, sono rimasto in buoni rapporti con molte persone tra cui anche il direttore sportivo Cotroneo, con il quale eravamo in contatto da più di una settimana nonostante avessi altre offerte da due squadre di Serie D, dunque ho cercato di rispettare tutti».

E ancora: «Alcuni non credevano più in me per l'età nonostante le 10 presenze e 5 gol fatti con il Casarano in Serie D ottenendo la salvezza. Nonostante ciò molti non credevano in me per l'età e, le offerte che mi sono pervenute, non erano di mio gradimento».

Adesso la nuova sfida

Adesso questa nuova sfida targata Catona per l'attaccante brasiliano: «Ho firmato qui perché il direttore mi ha chiesto di dare una mano alla squadra per vincere il campionato e dunque ho accettato la sfida. Spero di dare il mio contributo».

«Sicuramente affronterò al meglio questo campionato – continua Reginaldo – , anche perché il calcio dilettantistico si è alzato di livello e non ci sono più giocatori scarsi. Anche lo scorso anno, quando mi apprestavo ad affrontare il campionato di Serie D, mi dissero che era facile ma non è così. Spero di dare il mio contributo e arrivare all'obiettivo della squadra che è quello di vincere il campionato».

Il centravanti potrebbe fare il suo esordio già domani nel match interno contro il Gallina, con il club che è terzo a meno uno dal secondo posto e a cinque lunghezze dallo Sporting Polistena capolista.