È Egor Tropeano il primo a completare la Dino-Cirella 2026, la traversata di circa 25 chilometri in mare aperto tra l’Isola Dino e l’Isola di Cirella, lungo la Riviera dei Cedri. L’atleta ha concluso la prova individuale in 5 ore e 19 minuti. Ha completato l’intera traversata in solitaria anche Elena Edatti, che ha raggiunto Cirella dopo 7 ore in mare. La prova a squadre, affidata alla staffetta composta da Francesco Manna, Alfredo Porcaro, Fabrizio Posterivo, Matteo Mazzotta e Ivan Favretto, si è invece conclusa in 6 ore e 32 minuti.

La manifestazione, disputata domenica 13 settembre nella cornice del Peperoncino Festival, è partita alle 9 dal Lido Caporena di Praia a Mare. Il percorso ha condotto gli atleti dall’Isola Dino davanti all’Arcomagno di San Nicola Arcella, quindi lungo Scalea, Santa Maria del Cedro, Grisolia e Diamante, fino all’arrivo a Cirella. A rendere particolarmente impegnativa la prova sono state le condizioni del mare, che hanno messo alla prova la resistenza fisica e mentale dei partecipanti. Tropeano ed Edatti hanno affrontato tutti i 25 chilometri senza cambi, mentre i cinque componenti della staffetta si sono alternati lungo il percorso. La manifestazione è stata coordinata da Maria Posteraro, con un’importante attività di assistenza in mare garantita dalle imbarcazioni al seguito degli atleti. Tra i soggetti che hanno fornito supporto anche Nauticovi di Manuel Covella, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto–Guardia Costiera. La traversata ha coinvolto i Comuni di Praia a Mare, San Nicola Arcella, Scalea, Santa Maria del Cedro, Grisolia e Diamante, unendo idealmente l’intera Riviera dei Cedri attraverso lo sport. L’arrivo e la premiazione si sono svolti al Lido Le Sirene di Cirella, alla presenza, per l’Amministrazione comunale di Diamante, dell’assessore Michela Belcastro.

I RISULTATI:

Egor Tropeano – 25 km in solitaria: 5h19’

Staffetta Manna-Porcaro-Posterivo-Mazzotta-Favretto: 6h32’

Elena Edatti – 25 km in solitaria: 7h00’