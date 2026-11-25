La DB Rossoblù Città di Luzzi si prepara a disputare la sua prima partita stagionale al “San Vito-Marulla” da capolista del campionato di Eccellenza. Dopo la presentazione del progetto Cosenza Calcio 1914 al Cinema Italia e l'accordo raggiunto lunedì scorso sulle modalità di utilizzo dello stadio, l'attenzione si sposta sul campo. Domenica 29 novembre, alle 14.30, la formazione allenata da Mario Magarò ospiterà l'Admo Pro Pellaro in uno scontro diretto per le prime posizioni della classifica.

DB Rossoblù, cinque punti nelle ultime tre giornate

La squadra del presidente Luca Gencarelli, la DB Rossoblù ha raccolto cinque punti in tre partite. Al pareggio senza reti sul campo della Palmese è seguito il successo per 3-0 contro la PLM Morrone, prima del 2-2 maturato domenica scorsa a Paola. Al “Tarsitano” sono andati a segno Carvajal su calcio di rigore e Magnavita. Il bilancio dopo undici giornate è di otto vittorie e tre pareggi, con 20 gol realizzati e appena sei subiti. La formazione di Magarò, a quota 27 punti, è ancora imbattuta, sebbene nelle ultime settimane si sia ridotto il vantaggio sulle immediate inseguitrici. La Deliese è salita a quota 26, mentre la Pro Pellaro occupa il terzo posto con 24 punti.

Due scontri diretti al San Vito-Marulla

Il calendario propone alla DB Rossoblù due impegni casalinghi particolarmente importanti, entrambi in programma a Cosenza. Dopo la Pro Pellaro, il 13 dicembre sarà infatti la Deliese a presentarsi al San Vito-Marulla. La prima avversaria dei rossoblù è allenata da Max Ginobili, ex calciatore del Cosenza ai tempi della Serie D. I reggini sono reduci dalla vittoria per 3-2 contro il Trebisacce e, in caso di successo domenica, raggiungerebbero proprio la squadra di Magarò a quota 27.

L'attesa per domenica e il ricordo di Bergamini

C'è curiosità in città per la risposta del pubblico al primo appuntamento del progetto presentato dagli imprenditori cosentini la scorsa settimana. Sarà l'occasione per conoscere da vicino una squadra che, prima ancora dell'interessamento del gruppo di investitori, aveva già dimostrato di poter competere per la promozione in Serie D. Il pomeriggio sarà dedicato anche al ricordo di Denis Bergamini, al quale è legato il nome della società. Per l'occasione sono attesi al San Vito-Marulla la sorella Donata e alcuni ex compagni di squadra del compianto ex calciatore rossoblù.