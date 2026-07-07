L'allenatore che ha guidato i luzzesi alla conquista della storica Coppa Italia Dilettanti è nuovamente nel mirino della società. I contatti tra le parti sono in corso e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la decisione definitiva sulla panchina

La DB Rossoblù Luzzi è al lavoro per ridisegnare il proprio futuro. Conclusa l'ultima stagione, la società militante nel campionato di Eccellenza sta riprogrammando con cura ambizioni e organico in vista del prossimo campionato. Il primo, fondamentale tassello da sistemare è ovviamente quello del tecnico: definita la guida ufficiale, il club potrà finalmente tuffarsi a capofitto nel mercato estivo.

Se il casting per la panchina è aperto ormai da settimane, nelle ultime ore sta prendendo quota un’indiscrezione che ha del clamoroso e che fino a poco tempo fa sembrava del tutto impossibile: il ritorno di Mario Magarò.

Certi amori non finiscono

Il profilo di Magarò non è certo nuovo all'ambiente luzzese. Il tecnico emergente è stato il grande artefice dello storico cammino che, solo a gennaio scorso, ha portato la DB Rossoblù a sollevare la Coppa Italia Dilettanti nella finale contro la Deliese. Una pagina di storia indelebile per il club. Tuttavia, subito dopo quel trionfo, le strade tra l'allenatore e la società si erano bruscamente separate. Almeno fino ad oggi.

Il punto sulla trattativa

I rumors di corridoio parlano di un forte riavvicinamento tra le parti. Magarò, tecnico giovane ma estremamente preparato, gode della stima di un ambiente che non ha dimenticato i suoi meriti sportivi. Resta da capire se questo ritorno di fiamma si trasformerà in una fumata bianca de finitiva: i contatti sono in corso, si attende solo di capire se la società sferrerà l'affondo decisivo per riportarlo alla base.

Cosa succede ora? I prossimi giorni saranno cruciali. Se l'accordo con Magarò dovesse andare in porto, la DB Rossoblù Luzzi manderebbe un segnale chiaro alle rivali, ripartendo da una certezza vincente per blindare le proprie ambizioni in Eccellenza.