Un tripudio di gioia ha invaso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, con la DB Rossoblù che scrive un pezzo della sua storia calcistica approdando per la prima volta nel campionato di Eccellenza. La squadra di mister Gigi Carnevale, infatti, batte lo Stilomonasterace nella finalissima play off per 2-0 e adesso si gode il momento. Un gol per tempo: il primo a ridosso dell'intervallo con una deviazione di Dirane nel cuore dell'area di rigore e poi un capolavoro balistico di Foderaro, dai trenta metri.

Entusiasmo e ambizioni

Entusiasmo, passione e consapevolezza di aver fatto qualcosa di davvero bello nelle parole del già menzionato tecnico Gigi Carnevale, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «C'è tanta gioia da parte nostra, anche se sportivamente dispiace che una squadra come lo Stilomonasterace, meritevole anch'essa, non abbia staccato come noi il pass per l'Eccellenza. Già dall'estate scorsa abbiamo lavorato per cercare di passare alla categoria superiore e ci siamo riusciti, seppur dalla porta secondaria. Adesso ci godiamo questa gioia, soprattutto per i tifosi».

Un progetto solido e che cresce anno dopo anno questo rossoblù, e sono tante ancora le ambizioni del club, come spiega lo stesso Carnevale: «Rispetto allo scorso anno abbiamo disputato una finale in più, poiché la stagione passata non fu giocata per quanto successo in Serie D. Quest'anno arriviamo nuovamente alla finale e riusciamo a vincerla, adesso però bisogna continuare a lavorare perché il presidente Gencarelli non ha intenzione di fermarsi qui ma di portare questa squadra in Serie D. Facciamo un passo alla volta, adesso organizziamo la prossima stagione».