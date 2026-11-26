Ottavo risultato utile consecutivo e un secondo posto in classifica che fa sognare un'intera comunità. È un cammino decisamente sopra le righe quello della neopromossa Deliese, attualmente distante appena una lunghezza dalla vetta del massimo campionato regionale. A Delianuova si respira entusiasmo, ma lo spogliatoio preferisce non porsi limiti o obiettivi dichiarati, facendo della spensieratezza la propria arma migliore.

Sarantonelli arma in più

Tra i grandi protagonisti di questa prima parte di stagione c'è senza dubbio Santi Sarantonelli, jolly offensivo nello scacchiere di mister Andrea Parentela, che ai microfoni di LaC News24 svela la ricetta di questo avvio: «Un andamento certamente rilevante, ma secondo me è stato importante aver mantenuto una buona base del gruppo dello scorso anno. I ragazzi che sono arrivati si sono inseriti molto bene e hanno saputo capire fin da subito i valori di questo paese e la mentalità del gruppo. Si è creato un ambiente molto positivo, sia dentro che fuori dal campo, e penso che questo sia uno degli aspetti che ci dà più forza. C'è grande sintonia tra di noi e la voglia di lavorare tutti insieme per raggiungere gli stessi obiettivi. Quando c'è questo spirito di gruppo, tutto diventa più facile e i risultati sono una conseguenza».

Un turno crocevia, ma testa solo al Brancaleone

All'orizzonte si profila la dodicesima giornata di Eccellenza, un turno che potrebbe ridisegnare gli equilibri d'alta quota complice lo scontro diretto tra l'imbattuta capolista Dbr Luzzi e la terza forza Pro Pellaro. Nel mezzo c'è proprio la Deliese — a meno uno dal primo posto e a più due sui reggini — pronta ad approfittarne a patto di espugnare prima il campo del Brancaleone. Sarantonelli, però, non si lascia distrarre dagli incroci del calendario: «Sicuramente è una partita importante, come del resto lo sono tutte. È un campionato molto competitivo, dove ogni domenica ci sono partite difficili e nessuno ti regala niente. Noi, però, cerchiamo di affrontare ogni impegno pensando soprattutto a noi stessi, concentrandoci sul nostro gioco e su quello che dobbiamo fare in campo».

Il ritorno in Eccellenza dopo vent'anni e il fattore campo

Pur non essendo partita per vincere il campionato, la formazione amaranto può ora accarezzare l'idea di un clamoroso sorpasso in vetta per regalare una gioia storica a una piazza tornata in Eccellenza dopo vent'anni di attesa, spinta anche dal miglior rendimento interno del girone. Un legame viscerale con il pubblico che il giocatore sottolinea con orgoglio: «Siamo sicuramente molto contenti di trovarci in questa posizione di classifica, soprattutto perché sappiamo quanto ci tenesse il paese a questo ritorno in Eccellenza dopo vent'anni. Fin dall'inizio c'erano tante aspettative e credo che, con il nostro lavoro, stiamo cercando di ripagare la fiducia e l'entusiasmo della gente di Delianuova. È bello vedere tutto questo entusiasmo intorno alla squadra, ma allo stesso tempo dobbiamo mantenere i piedi per terra, restare umili e continuare a lavorare come abbiamo fatto finora, senza perdere di vista il nostro percorso». E sul fortino casalingo aggiunge: «Sentiamo molto il sostegno della gente di Delianuova e giocare in casa, davanti al nostro pubblico, ci dà sicuramente una spinta in più. Credo che questo sia uno dei nostri punti di forza. Sappiamo quanto il paese tenga alla squadra, soprattutto dopo il ritorno in Eccellenza e cerchiamo di ripagare tutto questo affetto dando sempre il massimo in campo».

La rinascita personale grazie alla fiducia di mister Parentela

Dietro le prestazioni convincenti della Deliese c'è anche la rivincita personale dello stesso Sarantonelli, tornato protagonista dopo un lungo stop forzato e diventato pedina insostituibile grazie alla sua duttilità tattica: «Sento sicuramente la fiducia del mister e per me questo è molto importante. Parentela è stato un allenatore che ha creduto in me fin dal primo momento, anche dopo due anni in cui ero rimasto lontano dal campo e senza competere. Mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha aiutato a crescere, insegnandomi a ricoprire diversi ruoli e a interpretare il gioco in più posizioni. Questo mi permette oggi di essere più duttile e di poter dare un contributo maggiore alla squadra, cercando sempre di mettermi a disposizione del gruppo».