Un'Eccellenza attesa da venti anni e che, al termine dell'ultimo campionato di Promozione B, è finalmente divenuta realtà. La Deliese riabbraccia il massimo campionato regionale e lo fa da protagonista, avendo primeggiato dall'inizio alla fine e concluso la stagione con ben quaranta partite ufficiali (mai nessuno prima d'ora).

Una mentalità vincente, però, insegna che le vittorie bisogna festeggiarle ma archiviarle il prima possibile per pensare già al prossimo obiettivo ed è proprio quello che sta facendo la compagine amaranto.

Tre rinnovi "deliesi"

Dopo la scontata riconferma in panchina di mister Andrea Parentela, la dirigenza sta continuando la propria campagna rinnovi anche per quel che riguarda la rosa e, a tal proposito, nelle ultime ore sono stati annunciati tre prolungamenti significativi sia a livello di leadership che di attaccamento. Prima di ogni altra cosa c'è il legame con la maglia, e ciò non poteva essere meglio spiegato da Alessandro Carbone, Natale Borghetto e Angelo Luverà. Il centrocampo, dunque, sarà ancora affidato a loro: capitan Carbone, delianuovese doc, ha dato l'anima per questi colori così come il giovane Luverà. Anche Borghetto è ormai considerato uno del posto a tutti gli effetti.

Il mercato entra nel vivo

Esperienza, personalità, qualità e attaccamento alla maglia rappresentano le caratteristiche di un reparto che costituirà una base solida per la nuova stagione. Tre pedine fondamentali sulle quali la società ha scelto di puntare con convinzione per affrontare al meglio la prossima avventura.

Nel frattempo, il mercato continua a essere particolarmente vivace e il direttore sportivo De Giorgio, assieme a mister Parentela, sono al lavoro per individuare i profili giusti che possano completare e rafforzare ulteriormente l’organico a disposizione.