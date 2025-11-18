Le due compagini fanno valere le leggi del “Tarsitano” e del “Borrello”, con due gol subiti. Buono anche il trend interno di Db Rossoblù Luzzi e Stilomonasterace

Una delle questioni più irrisolte e discusse del calcio è quella riguardante il fatto se è meglio, per così dire, fare un gol in più o subirne uno in meno. Di certo tali visioni sono figlie di filosofie calcistiche diverse, ed entrambe giuste nel loro modo di essere interpretate. Sicuramente subendo un gol in meno si riduce la possibilità di sconfitta.

Muro casalingo

Sotto questo aspetto, e con dieci giornate di Eccellenza ormai alle spalle, è possibile fare un breve resoconto di quelle che sono le squadre che fanno della propria casa un muro invalicabile. Notevole, a tal proposito, l'andamento interno di Brancaleone e Paolana non solo per l'imbattibilità casalinga e con le leggi del P. Borrello e del Tarsitano che vengono puntualmente rispettate, ma soprattutto per la solidità difensiva quando si gioca davanti al proprio pubblico. Solo due gol subiti in casa per i Leoni rossoblù. Ecco innanzitutto il trend: Brancaleone-Paolana 1-1, Brancaleone-Soriano Fabrizia 3-0, Brancaleone-Gioiese 0-0, Brancaleone-Castrovillari 3-0, Brancaleone-Praiatortora 1-1. la compagine di Criaco, dunque diventa ermetica sul campo amico, confermando quanto sia difficile giocare al Borrello.

Stesso discorso per la Paolana, quasi invalicabile: Paolana-Virtus Rosarno 3-1, Paolana-Rossanese 2-1, Paolana-Soriano Fabrizia 1-0, Paolana-Gioiese 4-0, Paolana-Castrovillari 0-0. Oltre a questo, il club tirrenico ha chiuso il lucchetto dal momento che nelle ultime sei uscite generali, ha incassato solo due reti, peraltro in un'unica partita (quella persa in casa della Palmese).

Bene anche DB Rossoblù Luzzi e Stilomonasterace, che hanno concesso solamente tre reti casalinghe, e con il club monasteracese reduce da cinque clean sheets nelle ultime sei gare.