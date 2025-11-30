La partita di Prima Categoria, sul 2-1 per i padroni di casa, è stata sospesa dopo che il direttore di gara è stato colpito alla testa da una bottiglietta lanciata dai tifosi ospiti. A documentare l’episodio un video diffuso sui social

Un nuovo episodio di violenza ai danni di un arbitro scuote il calcio dilettantistico calabrese. Dopo l’aggressione della scorsa settimana subita da un direttore di gara durante Francica–Girifalco, costata a un calciatore del Francica un Daspo di cinque anni, oggi pomeriggio è stato protagonista un altro arbitro.

La partita di Prima Categoria tra Roggiano e San Fili, valida per la decima giornata, è stata infatti sospesa a meno di dieci minuti dal termine sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa. L’arbitro Francesco D’Ambrosio sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglietta, lanciata dal settore ospiti, subito dopo aver espulso un giocatore del San Fili.

A documentare l’accaduto un video diffuso sui social, che mostra il momento in cui l’oggetto colpisce alla testa il giovane arbitro. La decisione di sospendere la partita è stata immediata. Ora toccherà al Giudice Sportivo valutare eventuali provvedimenti nei confronti della società e dei responsabili dell’accaduto.