Un nuovo episodio di violenza ai danni di un arbitro scuote il calcio dilettantistico calabrese. Dopo l’aggressione della scorsa settimana subita da un direttore di gara durante Francica–Girifalco, costata a un calciatore del Francica un Daspo di cinque anni, oggi pomeriggio è stato protagonista un altro arbitro.

Arbitro di Locri picchiato in campo, Daspo di 5 anni all’aggressore

Ilario Balì
La partita di Prima Categoria tra Roggiano e San Fili, valida per la decima giornata, è stata infatti sospesa a meno di dieci minuti dal termine sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa. L’arbitro Francesco D’Ambrosio sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglietta, lanciata dal settore ospiti, subito dopo aver espulso un giocatore del San Fili.

A documentare l’accaduto un video diffuso sui social, che mostra il momento in cui l’oggetto colpisce alla testa il giovane arbitro. La decisione di sospendere la partita è stata immediata. Ora toccherà al Giudice Sportivo valutare eventuali  provvedimenti nei confronti della società e dei responsabili dell’accaduto.