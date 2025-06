La priorità per lo Scalea adesso è ripartire dopo l'opaca stagione in promozione A e, ancora prima, dopo la retrocessione dall'Eccellenza. Un club storico e blasonato come quello bianco/stellato dunque deve ritrovarsi al più presto, a partire già da questa finestra estiva. La prima cosa da fare era dunque trovare un profilo in panchina in grado di riuscire a far ripartire il progetto e così è stato.

De Domenico a Scalea

L'accordo c'era già da qualche giorno e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Biagio De Domenico è il nuovo allenatore dello Scalea. Tecnico giovane e promettente, reduce dall’esperienza alla guida della Paolana, De Domenico arriva a Scalea con idee chiare, entusiasmo e tanta voglia di lasciare il segno. Conosciuto per il suo carisma e la capacità di costruire gruppi solidi e competitivi, rappresenta una scelta ambiziosa per guidare la squadra verso nuovi orizzonti.

Ecco l'augurio del club: «La società e il direttore sportivo Passalacqua accoglie Biagio con grande entusiasmo, certa che il suo contributo sarà fondamentale per il futuro del club. Benvenuto a Scalea, mister De Domenico e in bocca al lupo per questa nuova avventura: il cammino comincia ora, insieme».