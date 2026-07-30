Ufficializzati tre rinforzi di spessore per la neonata società bianconera: arrivano i gol di Vinicius e Salvador e la solidità difensiva di Fiumara. Le rivali sono avvisate

Sempre più frizzante e pirotecnico, il mercato estivo dell'ADMO Pro Pellaro. La società bianconera, nata di recente dalla fusione tra ADMO Bocale e Pro Pellaro, si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza con ambizioni decisamente importanti. Le intenzioni della dirigenza non sono affatto un mistero e la campagna acquisti in corso ne è la conferma più limpida: la rosa che sta prendendo forma ha tutte le carte in regola per lottare e stazionare stabilmente nei piani alti della classifica.

A testimonianza di questo progetto vincente, nelle ultime ore il club ha piazzato un vero e proprio triplo colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di tre profili di altissimo profilo: Matheus Vinicius, Benjamin Salvador e Mirko Fiumara.

In attacco arriva la freccia brasiliana Vinicius

Per il reparto avanzato arriva Matheus Vinicius, attaccante brasiliano classe 1998. Giocatore moderno, estremamente duttile e dotato di grande tecnica e velocità, Vinicius è in grado di spaccare le partite e ricoprire qualsiasi ruolo sul fronte offensivo.

Cresciuto nel settore giovanile del Paranà, sbarca in Europa nel 2020: prima due stagioni in Polonia con lo Sleza Wroclaw, poi il salto nel massimo campionato polacco (la prestigiosa Ekstraklasa) con la maglia dello Jagellonia Bialystok. La scorsa estate l'approdo in Italia e la prima esperienza in Calabria tra le file dell'Ardore in Promozione, dove ha messo in mostra tutto il suo repertorio negli ultimi metri. Ora, la nuova ed entusiasmante sfida in bianconero.

Fantasia e gol con Salvador

Altro tassello di valore assoluto per l'attacco è Benjamin Salvador, seconda punta argentina classe 1999 (27 anni) dotata di fantasia purissima e un gran fiuto del gol. Formatosi nel San Martín di Mendoza e dopo una parentesi in Spagna, Salvador arriva in Italia nella stagione 2022/2023 lasciando subito l'impronta in Calabria: con la Reggiomediterranea firma ben 13 reti in campionato.

Il suo percorso prosegue poi tra Afragolese e Soriano, fino all'ultima stagione vissuta da protagonista in Eccellenza prima nel Lazio con l'Arce e poi in Campania con la Battipagliese. Un innesto di spessore che garantisce imprevedibilità e concretezza alla manovra offensiva.

Muro in difesa: l'esperienza di Fiumara

Non solo attacco: l'Admo Pro Pellaro blinda la difesa mettendo a segno un innesto di caratura superiore con l'ingaggio di Mirko Fiumara. Difensore centrale reggino classe 1998, Fiumara porta con sé doti di leadership, personalità e una profonda conoscenza dei campionati superiori.

Svezzato nei vivai di Reggina e Messina, vanta un curriculum che parla chiaro: oltre 170 presenze in Serie D collezionate con Cittanovese, San Luca, Troina e Sancataldese, a cui si aggiunge il passaggio tra i professionisti in Serie C nella stagione 2019/2020 con le maglie di Picerno e Rieti. Nelle ultime due stagioni è stato il pilastro difensivo della Palmese in Eccellenza, confermandosi un profilo di garanzia assoluta per la categoria.