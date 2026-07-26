Non si ferma più la macchina del calciomercato in casa Sambiase. In vista del prossimo campionato di Serie D (Girone I), torneo che negli ultimi due anni ha visto il club giallorosso recitare un ruolo di assoluto livello, la dirigenza continua a regalare colpi a sorpresa per innalzare il tasso tecnico della rosa.

L’ultimo botto, in ordine di tempo, ha un sapore del tutto internazionale: la società ha infatti ufficializzato l'accordo con la mezzala uruguaiana Damian Waller.

Un curriculum da girovago del gol

Classe 1997, Waller è un centrocampista moderno che abbina quantità, tecnica e un'incredibile facilità nell'andare a rete. Cresciuto nel settore giovanile del Defensor Sporting, ha coronato il sogno del debutto in Primera Division, la massima serie del calcio uruguaiano.

La sua carriera lo ha visto poi vestire i panni del "girovago della parabola sudamericana ed europea", raccogliendo esperienze di peso in diversi campionati professionistici come Spagna con la maglia del CF Peralada; Colombia tra le fila del Deportivo Pereira e Argentina con i colori del Villa Dálmine. Un bagaglio d'esperienza arricchito anche dal prestigioso debutto con la maglia della Nazionale Under 18 dell’Uruguay.

L'impatto devastante con il calcio italiano

Per Waller non si tratta del primo approccio con il nostro calcio, ma piuttosto della consacrazione dopo un primo assaggio travolgente. Nella scorsa stagione, infatti, il centrocampista sudamericano è stato il trascinatore assoluto dello Stilomonasterace nel campionato di Eccellenza.

Pur non essendo un attaccante di ruolo, Waller ha messo a segno ben 13 reti in campionato, guidando la squadra fino alla finale playoff. Numeri spaventosi per una mezzala, che ne testimoniano i tempi d'inserimento perfetti e il fiuto per il gol.

L'innesto di Damian Waller garantisce al Sambiase un interprete completo, capace di abbinare garra sudamericana, visione di gioco e una presenza costante in zona gol. Un acquisto di spessore che conferma, ancora una volta, le ambizioni del club giallorosso per la stagione che sta per alzare il sipario.