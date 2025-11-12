Nelle ultime ore il mercato si è preso le copertine del calcio dilettantistico dal momento che molte sono le operazioni definite o che potrebbero definirsi, senza dimenticare altre con evoluzioni sempre costanti.

Gueye via dalla DB

Partendo dal campionato di Eccellenza, la notizia più rilevante riguarda senz'altro la sempre più probabile rescissione tra la DB Rossoblù Luzzi e David Gueye. Non è da escludere infatti l’addio dell’attaccante ventisettenne che, finora, è stato tra i pilastri dell’undici titolare del club luzzese, basti pensare che è il secondo per minutaggio (684 minuti in nove gare) dietro solamente al perno difensivo De Nisi. Forza ed esplosività hanno accompagnato il reparto offensivo rossoblù che, però, rischia adesso di diventarne orfano.

Novità a Cittanova e Soriano

Rimanendo nel massimo campionato regionale, si dividono invece le strade tra il Cittanova e il suo tecnico Angelo Milano. La motivazione non è legata al calcio o ai risultati sportivi, ma strettamente correlata a impegni di lavoro del tecnico che, di fatto, ha rassegnato le proprie dimissioni come annunciato dalla stessa società giallorossa.

Cambiamenti in corso in casa Soriano Fabrizia, dopo un avvio di stagione alquanto complicato. La società rossoblù si sta muovendo per tamponare la cosa e tentare la risalita. Nel frattempo da segnalare il ritorno di Antonino Turcaloro. Centrocampista classe 2007, torna a indossare la maglia rossoblù dopo una breve parentesi con il Capo Vaticano, nel campionato di Promozione.

Nel campionato di Promozione B, invece, situazione di classifica certamente non facile per il Bianco che si ritrova inchiodato al terzultimo posto in classifica, in piena zona play out. Piove inoltre sul bagnato per la compagine bianco/azzurra dal momento che, nell’anticipo di sabato contro l‘Atletico Maida, il portiere Cotroneo si è dovuto fermare per un brutto infortunio alla spalla. La dirigenza è dovuta dunque correre subito ai ripari, cercando un nuovo estremo difensore e un nome è subito balzato in cima alla lista: Antonio Crupi. Avviati infatti i contatti con il portiere che vanta comunque un buon curriculum viste le esperienze con le maglie di Hinterreggio (Serie D) e Villese (Eccellenza) oltre a diversi campionati giocati tra Promozione e Prima Categoria. Recente l’esperienza con il Lazzaro. La trattativa sembra ben impostata e con le parti che potrebbero anche chiudere l’accordo nei prossimi giorni, in vista del delicato match salvezza contro il Taverna.