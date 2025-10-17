Nei giorni scorsi sono stati resi pubblici i nomi dei giovani in corsa per un posto: ecco le chiamate di Mantuano (Under 17) e Scorrano (Under 19)

La stagione sportiva è entrata nel vivo, non solo quella delle principali categorie regionali come Eccellenza e Promozione ma anche quelle giovanili. Sempre più fitto infatti il lavoro dei vari selezionatori che, nei giorni scorsi, hanno stilato la lista dei convocati per i raduni selettivi per le Rappresentative Under 17 e Under 19. Insomma, la giovane Calabria è già al lavoro. Raduno previsto per giovedì 23 ottobre allo stadio Giovanni Paolo II di Rosarno.

I convocati per l'Under 17

Diramate dunque le liste dei primi selezionati che prenderanno parte al raduno di mister Roberto Mantuano (Under 17) e Umberto Scorrano (Under 19).

Ecco, di seguito, i convocati del già menzionato mister Mantuano per le selezioni della Rappresentativa Under 17: Santino Garofalo (A. Andreoli), Francesco Foca (A. Andreoli), Michael Esposito (A. Andreoli), Francesco Cicala (A. Rossano), Antonio Via (A. Rossano), Giovanni Risuleo (A. Rossano), Antonio Settecerze (Praiatortora), Cristiano Mantuano (Praiatortora), Giovanni Esposito (Praiatortora), Gabriel Mazzei (Praiatortora), Francesco Greco (Coscarello Castrolibero), Giuseppe Bianco (Coscarello Castrolibero), Francesco Carpino (Morrone), Umberto Bilotta (Morrone), Costantino Serpe (Morrone), Francesco De Bartolo (Morrone), Gianmarco Caputi (Pro Cosenza), Roberto Falbo (Pro Cosenza), Salvatore Livadoti (Pro Cosenza), Francesco Chimenti (Real Cosenza), Josè Maria Crispino (Real Cosenza), Aldo Chiodo (Real Cosenza), Luca Falcone (Rossanese), Cristian Bauleo (Rossanese), Gennaro Gattuso (Rossanese), Rocco Ammendola (Rossanese), Stefano Saladino (Sambiase), Paolo Benvenuto (Sambiase), Giuseppe Mammola (Sambiase), Marco Milano (Sambiase), Andrea Rugiero (Alessandro Rosina), Alain Barbiera (Alessandro Rosina), Angelo Vaccaro (Alessandro Rosina), Francesco Sconosciuto (Alessandro Rosina), Antonio De Benedittis (Soccer Montalto), Ruben Arditi (Soccer Montalto), Simone Latino (Soccer Montalto), Alessandro Di Nardo (Soccer Montalto), Leonardo Ippolito (Trebisacce9, Walter De Giacomo (Trebisacce), Pietro Vercilli (Trebisacce), Andreapio Trovato (Vigor Lamezia), kevin Chiodo (Vigor Lamezia), Angelo Marino (Vigor Lamezia).

I convocati Under 19

Di seguito, invece, i convocati da mister Umberto Scorrano per le selezioni Under 19:

Salvatore Criaco (Africo), Giuseppe Gligora (Africo), Ebrima Sowe (Ardore), Mattia Malara (Bocale), Francesco Acosta (bocale), Marco Laface (bocale), Jacopo Varacalli (Bovalinese), Rocco De Marco (Bovalinese), Francesco Mollica (Bovalinese), Andrea D'Agostino (Bovalinese), Elezi Ilir (Brancaleone), Simone Galluccio (Cittanova), Angelo Luverà (Deliese), Francesco Ventra (Deliese), Daniel Petricci (Deliese), Alessandro Tirotta (Gioiosa Ionica), Rocco Sainato (Gioiosa Ionica), Antonio Orlando (Melito), Giovanbattista Scordo (Melito), Francesco Migale (Gioiese), Antonio Pachì (Sp. Polistena), Mamadi Sacko (Pro Pellaro), Alessandro Zagari (Pro Pellaro), Giancarlo Simigliani (reggioravagnese), Fabio Enapoliti (Reggioravagnese), Matteo Pietrafesa (Stilomonasterace), Alessio Romeo (Stilomonasterace), Mattia Romano (Taurianova), Domenico Mammone (Taurianova), Mario Lombardo (Palmese), Pietro Battaglia (palmese), Cristian Italiano (Palmese), Giuseppe Fiumanò (Palmese), Daniele Serico (Val Gallico), Alessandro Melchionna (Val Gallico), Giuseppe Utano (val Gallico), Roberto Inturri (Virtus Rosarno), Christian Sibio (Virtus Rosarno).