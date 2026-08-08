La prima settimana di agosto conferma che il calciomercato dilettantistico non conosce pause. Con i raduni e le preparazioni estive ormai alle porte, le società lavorano alacremente per sistemare gli ultimi dettagli delle rispettive rose. Nelle ultime ore, in particolare, i riflettori si sono accesi sulle operazioni che riguardano il delicato e fondamentale ruolo del portiere, con mosse rilevanti sia in Eccellenza sia nel girone B di Promozione.

Toani è il nuovo baluardo dell'Admo Pro Pellaro

L'ambizioso Admo Pro Pellaro completa la propria scacchiera inserendo il tassello che mancava: l'estremo difensore che garantisca sicurezza ed esperienza al reparto arretrato. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Pablo Toani, portiere argentino di grande prospettiva e personalità.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Atlético Rafaela e passato per club importanti come Godoy Cruz, Deportivo Maipù e Instituto de Córdoba, Toani ha debuttato in Italia nel 2023 con la maglia del Sersale. Dopo una parentesi al Mesoraca nel 2024, è tornato da protagonista al Sersale, trascinando i giallorossi alla vittoria dei playoff e al conseguente ritorno in Eccellenza. Reattivo e affidabile, il portiere sudamericano alza ulteriormente la asticella delle ambizioni dell'Admo Pro Pellaro.

Il Val Gallico blinda la porta con Pratticò e Surace

Se in Eccellenza si punta sui nuovi acquisti, nel girone B di Promozione la parola d'ordine del Val Gallico è continuità. La società reggina ha scelto di blindare la propria porta confermando in blocco il tandem della scorsa stagione, formato da Fabrizio Pratticò e dal giovane Gabriele Surace.

L'esperto Fabrizio Pratticò rappresenta un vero e proprio "giramondo" dei guantoni: nel suo curriculum figurano esperienze nella Serie B svedese (Syrianska), in quella islandese (Bolungarvik) e in Nuova Zelanda (Birkenhead United). Il punto più alto della sua carriera è legato però all'Australia, dove con la maglia del Western United ha conquistato uno scudetto nella A-League e disputato la Champions League d'Oceania.

Accanto a un profilo di caratura internazionale come Pratticò, continuerà a crescere il giovane Gabriele Surace, pronto a ritagliarsi il proprio spazio e a studiare da vicino i segreti del compagno di reparto. La porta gallicese è in buone mani per la nuova stagione.