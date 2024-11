In Eccellenza riflettori puntati sul Luigi Razza di Vibo Valentia per il match Vibonese-Castrovillari

RENDE (CS) - L’astronave dilettanti è pronta a decollare. Nel massimo torneo di serie D si gioca la terza giornata di ritorno. E’ il turno del super derby tra Roccella e Rende. Una sfida affascinante tra le formazioni calabresi più in palla del campionato. Il fattore campo per il Roccella, l’alta qualità della rosa per il Rende. Queste le principali armi a disposizione delle due formazioni. I padroni di casa inseguono il settimo risultato utile di fila, gli ospiti biancorossi puntano ad infilarne tredici consecutivi. Numeri da urlo, che guardano solo con il binocolo Gioiese e Montalto, sempre più invischiate nei bassifondi della classifica. I reggini sfidano la Battipagliese, i silani saranno di scena sul campo del Due Torri. All'appello manca solo l’Hinterreggio, chiamato all'impegno più arduo della giornata, contro la prima della classe, Torrecuso. In Eccellenza fa campionato a se la Palmese, chiamata ad allungare il passo contro il Corigliano. Più avvincente la bagarre per il secondo posto tra Vibonese ed Isola Capo Rizzuto. Entrambe potranno puntare sul supporto del proprio pubblico. I rossoblù di Di Maria ospitano il Castrovillari mentre i crotonesi attendono il Gallico Catona.