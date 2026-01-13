L’attaccante cosentino lascia i neroverdi dopo una stagione e mezzo da protagonista in Eccellenza. Il classe 1994 ha messo a referto 22 reti in 29 presenze, tra campionato e Coppa

Si separano le strade tra Gigi Le Piane e la Palmese. L’attaccante cosentino, classe 1994, ha salutato ufficialmente il club neroverde attraverso una lunga lettera pubblicata sui propri canali social, con cui ha spiegato le ragioni della sua decisione e ringraziato società, squadra e tifoseria.

Arrivato alla Palmese nel gennaio dello scorso anno, Le Piane lascia dopo aver collezionato numeri importanti: 29 presenze complessive condite da 20 reti in campionato, a cui si aggiungono due gol in Coppa. Nella stagione in corso, l’attaccante aveva già messo a referto 10 gol in 16 giornate del campionato di Eccellenza, confermandosi uno dei bomber più prolifici del torneo.

Una scelta sofferta, come spiegato dallo stesso calciatore, maturata per “motivi strettamente personali e familiari”. «La famiglia deve sempre venire prima di tutto», ha scritto Le Piane, sottolineando come non sia stato semplice lasciare una realtà che gli ha dato tanto, dentro e fuori dal campo.

Nella lettera non mancano i ringraziamenti, a partire dalla società e in particolare dal presidente Cutrì, passando per i compagni di squadra fino alla tifoseria, definita “fantastica”. «Ho avuto l’onore di far parte di una famiglia», ha ribadito Le Piane, evidenziando il legame umano creato durante la sua esperienza in neroverde.

Ora per l’attacante potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della sua vita calcistica. Le voci di mercato lo accostano alla Rossanese, formazione partita con ambizioni di vertice in Eccellenza ma attualmente invischiata nella zona play-out. Un eventuale arrivo dell’attaccante cosentino rappresenterebbe un innesto di peso per il club jonico, chiamato a risalire la classifica e centrare l’obiettivo salvezza.