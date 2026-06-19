In un calciomercato estivo che inizia a impazzare, con nomi di spessore in cerca di sistemazione, comincia a essere in fermento anche la questione allenatori poiché anche in questo caso ci sono nomi da stropicciarsi gli occhi nel panorama dilettantistico regionale. Considerando anche diverse squadre, tra Eccellenza e Promozione, e i nomi degli allenatori in cerca di una panchina, potrebbero venire a crearsi delle suggestioni molto interessanti.

L'impresa con l'Atletico Maida

Innanzitutto, tra i profili di elevato spessore che circolano nella vetrina estiva rientra quello di Giuseppe Saladino. Il tecnico, garanzia d'élite nel palcoscenico dilettantistico, non rinnoverà infatti il suo contratto con l'Atletico Maida dopo una stagione, nel recente campionato di Promozione B, culminata non solo con una salvezza ma con un lavoro che certifica proprio la dedizione di Saladino: tra le rose più giovani del campionato, non è (quasi) mai stata impelagata nella zona playout, e ha costantemente utilizzato un numero elevato di Under fin dal primo minuto (ben 37 in tutta la stagione), portando di conseguenza alla vittoria del Premio "Valorizzazione Giovani".

La carriera

Numeri rilevanti, d'altronde si sta parlando di un allenatore con oltre quindici anni di esperienza tra calcio dilettantistico e professionistico. Leadership, gestione di gruppo, programmazione tecnico-tattica e coordinamento tecnico le sue qualità principali.

inizia il suo percorso nella stagione 2005/06 nel Settore Giovanile del Raffaele Nicastro. Inizia poi il cammino in Prima Squadra: Campora e San Mango (dal 2006 al 2008), Raffaele Nicastro (dal 2008 al 2010), Vigor Lamezia U17 (2010/11), Vigor Lamezia prima squadra (dal 2013 al 2016), Sambiase (2016/17), Catanzaro (2017/18), Soriano (dal 2018 al 2020), Sersale (dal 2020 al 2022), ancora Vigor Lamezia (dal 2022 al 2024) e Acireale in Serie D nella stagione 2024/25.

Insomma, pochi i dubbi sulla sua competenza e sulla sua dedizione al lavoro. Saladino rientra, in questa campagna di mercato estiva, tra le vetrine più interessanti e, ben presto, potrebbe anche "incastrarsi" con qualche panchina ancora vacante ma soprattutto che cerca un tecnico affidabile.