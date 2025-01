Completamente rivoluzionato l'organico della Palmese. In Promozione B attive Capo Vaticano e Stilomonasterace. Ecco i colpi in Eccellenza e nei due gironi di Promozione

Come sempre, quando si arriva a cavallo tra la fine della prima metà e l'inizio della seconda parte di stagione, a farla da padrone è il mercato di riparazione che puntualmente contribuisce a rimescolare le carte e le gerarchie in vista del girone di ritorno. I tre principali campionati dilettantistici (Eccellenza, Promozione A, Promozione B) torneranno in campo questo weekend (qualcuno è già sceso in campo per l'anticipo) in questa prima giornata del 2025 che coincide con la quindicesima (ultima d'andata). Come detto, però, i botti di capodanno non sono ancor finiti e si rispecchiano nei colpi di mercato fatti e quelli che stanno per essere concretizzati. A tal proposito, ecco una parziale analisi dei più importanti movimenti di mercato fatti finora, categoria per categoria.

In Eccellenza colpo grosso Fioretti

Nel massimo campionato regionale diversi sono stati i movimenti che hanno di conseguenza cambiato l'organico di molte squadre, alcune per alimentare i propri obiettivi e altre per raddrizzarli. Innanzitutto è senza dubbio quello di Simone Fioretti il colpo più eclatante di questa finestra invernale. Il Pistolero, infatti, lascia il Soriano dopo un anno e mezzo in rossoblù scrivendo peraltro pagine indelebili nella storia del club vibonese. Numeri macroscopici per il centravanti che concorre per il terzo anno consecutivo (cosa mai avvenuta prima) per la vittoria del titolo di capocannoniere. Una pedina importante per la Vigor che manda un segnale forte, rilanciando le proprie ambizioni di vittoria del campionato.

Se la capolista Praiatortora, fresca vincitrice della Coppa Italia Dilettanti, è rimasta essenzialmente ferma in questa finestra invernale, a rinforzarsi è stata anche la Reggioravagnese (prossima avversaria dei tirrenici) che esce allo scoperto e punta alla vetta. La squadra di mister Misiti annuncia infatti pedine di grande spessore tecnico e tattico, ma anche dal punto di vista dell'esperienza, come Crucitti, Peppe Sapone e De Marco i quali possono tranquillamente essere annoverati come giocatori di Serie D. A completare la spesa invernale ecco Centrella e Marcianò.

Piccoli ritocchi per Paolana e Rossanese, in piena zona play off, che ingaggiano rispettivamente Spingola e Marino. Di notevole rilievo anche il mercato dell'Isola Capo Rizzuto che si è basata sia sull'esperienza ingaggiando una pedina come Di Biase (ex Reggioravagnese) che mister Gregorace conosce molto bene, che sull'usato sicuro richiamando alla base Gipsi. Arricchiscono l'organico Di Federico, Nobre Gomes e il giovane Ciambrone. Due Gomez per il Bocale mentre il Cittanova richiama il portiere De Gaetano e annuncia anche l'arrivo dell'ex Palmese Napolitano, pupillo in neroverde di mister Crucitti.

Rimanendo in casa Palmese, la società del presidente Sergi ha praticamente rifondato la rosa dopo una prima metà di stagione fatta di alti e bassi. Tante le cessioni importanti ma altrettanto importanti sono stati gli arrivi come i ritorni di Basile, Giovinazzi, Tapia e Iulis. E poi l'ingaggio del possente difensore Galtier e del centrocampista Steger. Di alto rilievo pedine come Lombardo e Collura ma il colpo più importante è arrivato proprio ieri con l'ingaggio del fantasista Gigi Le Piane. Tris per la Gioiese che si assicura Barreto, Le Goas e Melchionna. Operazione risalita per l'Ardore che deve puntare alla salvezza. Per farlo i rinforzi portano i nomi di Cimino, De Carvalho, Pipicella e Sow.

Altomonte e DB Rossoblù Luzzi dominano il mercato

Per quel che riguarda il campionato di Promozione A, il mercato di riparazione è stato letteralmente dominato da DB Rossoblù Luzzi e Altomonte. La squadra di mister Carnevale, innanzitutto, legittima l'attuale primato (condiviso con il Trebisacce) rinforzandosi in maniera importante con due botti che hanno scosso tale finestra invernale: Valentino Azzinnaro e Manolo Mosciaro. Un tandem che farebbe gola anche a squadra che lottano per i play off di Eccellenza. Risponde come detto a distanza l'Altomonte che si assicura le prestazioni di un giocatore di grande qualità come Alcolado e poi del giovane Marranchelli.

La co-capolista Trebisacce, però, di certo non rimane a guardare e si è assicurata innanzitutto il ritorno di un giocatore esperto come Alassani e poi l'ingaggio di Rivainera. Vuole continuare ad alimentare il sogno play off il Cotronei e, per farlo, occorreva rinforzarsi nel reparto avanzato. Detto fatto, dal momento che la società giallorossa ha annunciato l'ingaggio del centravanti argentino Franco Gallini che lo scorso anno si è fatto notare con la casacca del Sersale.

Non solo DB Rossoblù e Altomonte, già perché l'altra protagonista del mercato di Promozione A è senza dubbio il Malvito. La neopromossa sta lottando per la salvezza e, al momento, è in piena zona play out. Il mercato fatto, però, non è proprio da zona playout dal momento che sono arrivati bomber Diego Surace e Marchionna dal Castrovillari mentre sembra a un passo anche l'ingaggio di Calomino dalla Paolana. Il Mesoraca annuncia Gheller e Martino mentre la Morrone si assicura Danilo Mazzei e il Sersale riabbraccia l'esperienza di bomber Russo. Alquanto attive le ultime tre della classifica. Lo Scalea ha annunciato Hostaniol, Palermo e Cotos mentre il VE Rende risponde con Kone e Mancini e sta lavorando per riportare in biancorosso il brasiliano Pedrinho dal Mesoraca. Nomi importanti per la Soccer Montato che annuncia Bouvet, Martorelli e Zicarelli.

Promozione B, Capo Vaticano e Stilomonasterace le più attive

Quanto al campionato di Promozione B, invece, le più attive risultano essere Capo Vaticano e Stilomonasterace con quattro acquisti a testa. La formazione ricadese, sotto la seconda gestione del ds Enzo Verduci, ha annunciato gli arrivi di Huerta, Comito, Castagna e Di Stefano mentre il club di mister Papaleo, in lizza per i vertici, si è rinforzato con Caporale, Del Frari, Dominguez, Khanfri (quest'ultimo già in gol).

Ambiziosa anche la Bovalinese che sgomita per mantenere la zona play off come dimostrano gli acquisti di Mesenguez, Zampaglione e Zelarayan. Dritto e preciso l'Atletico Maida che ha operato dove ne aveva bisogno: ecco Persico e il difensore (ex Ardore) Sbrascini. Per la vetta c'è anche il Gioiosa Ionica che ha rinforzato qualche settimana fa il proprio reparto avanzato con l'ingaggio del centravanti Ebrima Jaiteh. La capolista Virtus Rosarno ha salutato Ocampo, Acosta e Pertierra ma la rosa rimane competitiva e gli obiettivi non cambiano. Ingaggiato inoltre il giovane Giofrè.

Per il Val Gallico ecco l'ex Reggioravagnese Bongani mentre la Pro Pellaro si è assicurata un giocatore di grande rilievo e dinamismo (dal momento che può ricoprire più ruoli del campo) come Andrea Caseiro. Il Caraffa prende l'attaccante D'Amico dal Guardavalle, con quest'ultimo che invece si assicura il forte centrocampista Artiom Carastoian per la salvezza. Ci sono i francesi Cartiaux e Meri per il Melicucco. Il Bianco annuncia Sanchez.