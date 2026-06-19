Da settimane ormai si intuiva un sempre più insistente flirt tra il Capo Vaticano e il tecnico Giovanni Marcianò. Flirt che, nelle ultime ore, si è concretizzato in firma sul contratto e prima programmazione. Come annunciato sul nostro sito otto giorni fa, Marcianò e il Capo Vaticano hanno messo nero su bianco il matrimonio sportivo.

La scelta

Il club neroverde dunque ha scelto il tecnico reggino per ripartire dopo una stagione, nel campionato di Promozione B, dove è sì arrivata la salvezza ma con la consapevolezza che si poteva a fare qualcosa in più. Le nuove ambizioni dunque saranno affidate al neo allenatore che torna in "sella" dopo un anno sabbatico.

Il profilo di Marcianò

Allenatore di grande carisma e competenza tattica, ha già dimostrato il suo valore su panchine importanti, distinguendosi sempre per la capacità di valorizzare i giovani e per la proposta di un calcio moderno e propositivo. La sua mentalità vincente e la sua conoscenza della categoria sono le fondamenta da cui ripartire.

Obiettivi stagionali

La società e il nuovo mister condividono una visione chiara per il campionato che sarà: far divertire il pubblico e che ogni partita al campo sia una festa e uno spettacolo per i tifosi. Non si perde però di vista crescita e ambizione.

Ecco il comunicato della società: «Siamo entusiasti di accogliere mister Marcianò nella nostra famiglia. Siamo certi che con la sua guida, la squadra saprà esprimere al meglio il potenziale di questo comprensorio, regalando grandi soddisfazioni a tutto il nostro meraviglioso pubblico. Benvenuto a bordo, signore! Buon lavoro e sempre forza Capo Vaticano».