Prima l'idea, poi i primi contatti e la conseguente trattativa, infine l'accordo. Nelle ultime ore ha subito un'accelerata improvvista la trattativa tra il Catona e Roberto Antonelli. Il club reggino, neopromosso al prossimo campionato di Promozione B, sta cercando di programmare l'annata anche in vista dell'imminente calciomercato estivo. Prima di tutto, però, c'era da risolvere il nodo legato al direttore sportivo che è stato sciolto appunto nelle scorse ore.

L’accordo

Totale dunque l'accordo tra le parti e con l'ex terzino, in campo fino a qualche anno fa, che per la prima volta da quando non è più calciatore assumerà il ruolo di direttore sportivo. Figura di esperienza e competenza che entrerà a far parte del progetto sportivo del club in vista della prossima stagione. Lo stesso Antonelli, che da poco ha anche aperto un'agenzia di calciatori, succede a Giuseppe Misiti.

A dare il comunicato è proprio il club reggino: «La società rivolge a Roberto Antonelli il più caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni nel nuovo percorso in maglia biancoazzurra. Contestualmente, il Catona Calcio desidera esprimere un sentito ringraziamento a Giuseppe Misiti per il prezioso lavoro svolto nel ruolo di Direttore Sportivo durante la stagione appena conclusa, culminata con lo storico raggiungimento della promozione. Un traguardo importante che resterà nella storia del club e che porta anche la sua firma. A Giuseppe Misiti va la gratitudine della società per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati, con l’augurio delle migliori fortune personali e sportive per il futuro».