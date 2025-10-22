C'è una classifica da sistemare e una stagione ancora lunga, dunque tutto è recuperabile. Soriano-Fabrizia e Cittanova di certo non vivono un momento facile, con un inizio stagionale alquanto complicato e che vede i rossoblù con soli quattro punti, una vittoria e un terzultimo posto in sei gare mentre, i giallorossi invece, con un penultimo posto e ancora zero vittorie all'attivo. Ecco allora che entrambe le società cercano di chiede aiuto al mercato, rinforzando le rispettive rose.

Carrizzo al Soriano-Fabrizia

Ufficiale, per il Soriano-Fabrizia, l'acquisto delle prestazioni sportive del centrocampista argentino Federico Carrizzo. Si tratta di un classe 1997 reduce dalla prima parte di campionato con la maglia del Taurianova (Promozione B). Un giocatore eclettico tatticamente, dal momento che può fare sia la mezzala che il trequartista. Un calciatore dinamico e capace di velocizzare la manovra. Un ingaggio concretizzato anche grazie all'impegno del direttore sportivo Mimmo Varrà, che si sta adoperando per rinforzare la squadra in questa sua seconda parentesi in questo club.

Cittanova, ecco Nahuel

Quanto al Cittanova, la compagine giallorossa comunica di avere raggiunto l’accordo per la stagione sportiva 2025/2026 con il centrocampista argentino Schmarson Nahuel Ivan. Si tratta di un classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Villa San Carlos de Berisso partecipante nella Serie C del suo Paese. Dopo una lunga militanza con l'Estrella de Berisso nella Serie D argentina arriva in Italia l’anno scorso indossando la casacca del Real Fabriziese in Prima Categoria.