L'ex capitano della Virtus Rosarno è stato contattato anche dal Città di Siderno, e non è da escludere il Pizzo. Sulla piazza l'ex attaccante della DBR Luzzi

Il mercato, si sa, non chiude mai e offre perennemente delle occasioni imprevedibili. A circa un mese e mezzo dall'apertura della finestra invernale, diversi potrebbero essere i movimenti sia in Eccellenza che in Promozione. Ecco allora le idee.

Foderaro sulla piazza

Nelle ultime ore due sono i giocatori di grande rilievo che sono sulla piazza: Giovanni Foderaro e Carmelo Corrao. Non c'è bisogno di presentazioni per il primo, dal momento che è stato innanzitutto tra i più forti attaccanti del panorama regionale e anche adesso può dire tranquillamente la sua. Il centravanti, che ha solcato la soglia dei quarant'anni, ha dimostrato di avere ancora peso specifico in campo soprattutto nelle recenti stagioni con la maglia della DB Rossoblù Luzzi. Proprio nelle ultime ore, però, sembra essere arrivato al capolinea l'esperienza luzzese e con l'attaccante sulla piazza, e con ancora voglia di scendere in campo. Tra le squadre papabili ci potrebbe essere l'Atletico Maida dove ritroverebbe suo fratello Marco come direttore sportivo e Giuseppe Saladino come tecnico ai tempi della Vigor Lamezia. Solo idee e supposizioni che potrebbero però prendere forma.

Corrao, tante ipotesi

L'altra firma di rilievo è appunto quella di Carmelo Corrao che nelle scorse ore ha annunciato il suo addio alla Virtus Rosarno. L'ex capitano amaranto ha avuto solo parole di elogio per la squadra della sua città, e con la quale ha conquistato il salto in Eccellenza dopo venti anni di assenza. Anche lo stesso Corrao è un giocatore che ha il suo peso sul mercato e, di fatti, le richieste non mancano. Diverse le società interessate, su tutte Sporting Polistena e Città di Siderno che si sono mosse per prime, ma il centravanti ha preso tempo. Da non scartare però le ipotesi che porterebbero al Taurianova e al Pizzo, senza dimenticare l'Atletico Maida che come detto cerca un attaccante.