Sono giorni di incessante movimento per quel che riguarda il mercato dei dilettanti, a poco più di un mese dall'apertura ufficiale della finestra invernale. Continuano dunque i movimenti dopo quelli delle scorse ore. Stavolta il focus si sposta su due squadre in particolare: Mesoraca e Atletico Maida.

Mesoraca, esperienza internazionale

C'è un campionato di Promozione A da vincere e il Mesoraca, a questo punto, ne è consapevole. La compagine amaranto non solo ha fame di risultati ma anche sul mercato, azzannandolo appena c'è la giusta occasione. A tal proposito ecco un nuovo arrivo che va a rinforzare una rosa già di alto livello e che porta il nome di Luca Spina. Si tratta di un esterno offensivo, classe 2003, di grande talento e prospettiva. Nato a Baden (Svizzera), il ventiduenne ha vestito la maglia della Nazionale Svizzera Under 16, distinguendosi per tecnica, velocità e personalità.

Successivamente approda in Italia, dove indossa le maglie di Novara e Leon in Serie D, mettendo in mostra qualità e maturità non comuni per la giovane età. Torna poi nello Stato elvetico, dove firma il suo primo contratto da professionista con il Schaffhausen in Serie B. Negli anni seguenti continua il suo percorso di crescita vestendo le maglie di Dietikon, Klingnau e Wettingen, società in cui ha confermato tutto il suo valore come esterno offensivo completo e duttile. Adesso l'arrivo al Mesoraca con entusiasmo, esperienza internazionale e una mentalità vincente, pronto a dare energia e qualità alla corsia amaranto. Un innesto fortemente voluto dai Presidenti Londino e Vona e dal Direttore Sportivo Sorace.

Un centrocampista per l'Atletico Maida

Passando al girone B di Promozione, l'Atletico Maida è chiamato a risalire la china dopo un avvio di stagione alquanto complicato. la dirigenza giallorossa, dunque, chiede aiuto al mercato e in attesa di Giovanni Foderaro chiude l'operazione che porta in organico Rachid Balde. Il centrocampista, classe 2000, è infatti agli ordini di mister Giuseppe Saladino.

Nato in Costa d’Avorio ma in possesso della cittadinanza portoghese, il venticinquenne ha mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili di importanti club inglesi come Watford, Stoke City e Reading. Successivamente ha proseguito la sua carriera in Portogallo, vestendo le maglie di Povoense, Fátima e Sacavenense. Il suo percorso lo ha poi portato a esperienze internazionali in Romania con la Somiz Fălticeni, in Andorra, in Grecia con l’AS La Storia, e in Germania, dove ha militato nel Pampow e successivamente nello Zorbau.Nella stagione in corso, Balde ha indossato la maglia del Soriano fabrizia nel campionato di Eccellenza, prima di rescindere il contratto e abbracciare con entusiasmo il progetto maidese.