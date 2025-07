Nuove trattative e operazione che si affollano in questa prima alba di luglio, in una corsa al completamento degli organici. Manca circa un mese al ritrovo per la preparazione pre-campionato, ma è di fondamentale importanza completare le rose nel più breve tempo possibile. Frenetico dunque il calciomercato dilettantistico che negli ultimi giorni ha visto chiudersi diversi accordi. In questo caso, due le squadre che recentemente sono risultate le più attive: il Praiatortora in Eccellenza e il Val Gallico in Promozione B.

Praia, si pesca ancora dal San Luca

Come detto, molto attivo il Praiatortora del nuovo tecnico Salvatore Viscardi che ha già annunciato colpi importanti come Marino dalla Rossanese e Thiakanè dal San Luca. Non è finita qui perché nelle scorse ore il club tirrenico ha dato un ulteriore scossone al mercato annunciando un altro elemento di spicco e, dopo il già menzionato Thiakanè, in un certo senso si è pescato nuovamente dal San Luca: ufficiale l'ingaggio di Diego Strumia, altro colpo chiuso dal direttore sportivo Cunsolo, in stretta sinergia con il patron De Rosa. Si tratta di un terzino sinistro argentino, classe 2003, pronto a portare qualità ed entusiasmo al servizio della squadra.

Il ventiduenne vanta esperienze in club importanti come Talleres, Godoy Cruz e Instituto, oltre a diverse avventure nel calcio italiano con Rocca Acquedolcese, Elettra Marconia e appunto San Luca. In tutte le società ha sempre saputo distinguersi per impegno, serietà, grande professionalità e spirito di sacrificio. Strumia è un terzino moderno, dinamico e dotato di buona tecnica, risultando così un elemento prezioso per il gioco della squadra.

Val Gallico, Lavilla resta

Nel girone B di Promozione, invece, rimane molto attivo il Val Gallico peraltro mai nascondendo le ambizioni per la prossima stagione, ovvero quelle di lottare per il vertice e centrare il salto di categoria. Il club gallicese, dunque, ha blindato anche Simone Lavilla con quest'ultimo che ha voglia di riscatto dopo una stagione difficile a causa di un fastidioso infortunio che ne ha limitato l'utilizzo. Per lui un gol (peraltro nel giorno del suo esordio) in casa del San Nicola-Chiaravalle, che è valso i tre punti. Una pedina-chiave nello scacchiere di mister Gaetano Di Maria anche perché si parla comunque di un profilo di esperienza: parentesi con le maglie di Reggioravagnese, Palmese (12 presenze e 3 gol fino a dicembre), senza dimenticare i trascorsi in Serie C1 con la Sambenedettese e quelli in Serie D con Vibonese e Cittanovese.