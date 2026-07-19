Dopo settimane di assoluto silenzio, utile a riflettere e a programmare il futuro senza passi affrettati, in casa Paolana si muovono finalmente i primi, importanti passi in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

All’ombra dello stadio “Tarsitano” la domanda che tormentava i tifosi nelle ultime settimane era solo una: mister Francesco Corapi rimane o va via? La risposta, tanto attesa, è finalmente arrivata con il comunicato ufficiale della società. Trovato l'accordo tra le parti, il tecnico e il suo vice, Pietro Zangari, rimarranno saldamente alla guida dei biancazzurri.

Un rinnovo nel segno dell'ambizione

La conferma del duo Corapi-Zangari rappresenta il vero e proprio pilastro su cui fondare il nuovo corso. Subentrati a stagione in corso l'anno passato, i due tecnici erano riusciti in una vera e propria impresa come rigenerare l'ambiente, riportando entusiasmo in una piazza calorosa e storica e scalando la classifica, conducendo con autorità la squadra fino a uno splendido quarto posto.

Se l'anno scorso si è trattato di una rincorsa, questa volta la storia sarà diversa. Corapi e il suo staff avranno la possibilità di partire dall’inizio, impostando la preparazione con le proprie idee, il proprio metodo di lavoro e, soprattutto, con la dichiarata voglia di alzare ulteriormente l’asticella degli obiettivi.

Il presidente Marcone salda il timone

Questo rinnovo è il primo, fondamentale tassello del nuovo progetto biancazzurro, fortemente voluto dal presidente Marcone, che si appresta a guidare con determinazione il timone societario per il quarto anno consecutivo. Una garanzia di continuità manageriale per un club storico e prestigioso.

Con la casella dell'allenatore finalmente sistemata, la Paolana è pronta a tuffarsi sul mercato. Il club tirrenico, con ogni probabilità, cambierà pelle. Si preannuncia una rivoluzione della rosa, complici alcune partenze eccellenti già preventivate. Tuttavia, la linea della società è chiara: i partenti verranno sostituiti con arrivi di egual spessore per garantire a mister Corapi una squadra altamente competitiva. Il silenzio è finito, la nuova Paolana sta prendendo forma.