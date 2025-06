Già tempo di ripartire per il Sersale, anche perché c'è da programmare la prossima stagione nel campionato di Promozione A e tentare, finalmente, di ritornare nel massimo campionato regionale. Tanti sono i nodi da sciogliere prima di tuffarsi interamente nel mercato estivo, e un primo passo lo si è fatto con l'assemblea dei soci che si è svolta nella giornata di ieri.

Il nuovo organigramma

Definito infatti l'organigramma societario con Giuseppe Schipani, che aveva inizialmente deciso di lasciare le redini, riconfermato nel ruolo di presidente. Cambia invece la vicepresidenza poiché al comando ci saranno Salvatore Torchia e Giuseppe Pitari. Maurizio Capellupo invece vestirà le vesti di direttore sportivo mentre Giuseppe Sirianni sarà il nuovo direttore generale. Salutano invece la causa giallorossa i dirigenti uscenti Ettore Gallo, Vincenzo Schipani e Serafino Pisani che hanno vestito ruoli importanti e fondamentali per la creazione del Sersale, lasciando il posto a nuove leve come Luigi Riga, Antonio Schiafone e Francesco Onofrio. Il nuovo addetto stampa sarà invece Alessandra Scorza.

Le parole di Schipani

Durante l’assemblea, il presidente ha annunciato la conferma di mister Torchia mentre a breve ci sarà l'annuncio del nuovo colpo per rilanciare il progetto tecnico.

Ecco le dichiarazioni del presidente Schipani: «Voglio ringraziare in primis l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Carmine Capellupo che si è mobilitato immediatamente per convincermi a non abbandonare il progetto, e tutti i dirigenti che mi hanno spinto a prendere questa importante decisione. Non potevo abbandonare la società e questi fantastici compagni di avventura. Grazie di cuore a chi ha partecipato all'assemblea, siete stati tantissimi. Grazie anche a chi ci ha sostenuto e ci sosterrà. Ci aspetta una stagione piena di ostacoli, ma abbiamo un obbiettivo importante, divertirci e fare bene».