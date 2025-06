Il Taurianova Academy è pronto a ripartire in vista del prossimo campionato di Promozione B, conquistato dopo la vittoria nella finale play off contro il Taverna. Adesso il club giallorosso dovrà programmare la stagione e con essa il mercato estivo per consolidare un organico già di elevata qualità. Si lavora per step dunque, e il primo era ovviamente quello della stesura del nuovo organigramma societario.

L'organigramma societario

Si inizia a tracciare dunque il cammino per la stagione 2025/2026, con tutte le cariche dirigenziali che saranno le seguenti: Alla guida del club si conferma il presidente Francesco Longo, mentre la carica di vicepresidente sarà assunta da Leandro Caccamo; Antonio Andreacchio sarà il nuovo direttore generale. Alquanto corposa, inoltre, la presenza di tanti dirigenti: Silvio Legato, che rivestirà anche quest’anno il ruolo di segretario; Santo Sisinni, a cui è stato riservato il ruolo di addetto agli arbitri, Pasquale Ursida, nella sua qualità di dirigente accompagnatore. Ecco poi tutti gli altri dirigenti: Bruno Neri, Salvatore Marafioti, Domenico Zito, Gino Muratore, Simone Marafioti e Francesco Rossetti, che anche quest’anno sarà l’ufficio stampa della società giallorossa.

Le parole di Longo

Nuovo capitolo per la compagine della Piana dunque e, a tal proposito, ecco le prime dichiarazioni del presidente Longo: «La passata stagione ha segnato un importante successo per l’ambiente giallorosso e nella prossima stagione la società ha tutte le intenzioni di proseguire ciò che è stato fatto in questi ultimi anni. Quest’anno si ripartirà dal coinvolgimento dei tifosi e da tutte quelle realtà che manifesteranno l’intenzione di sposare il progetto giallorosso. Organizzeremo importanti eventi di promozione, ai quali seguiranno riunione programmatiche per decidere il futuro del Taurianova».



E ancora: «Nei prossimi giorni ci saranno importanti novità per ciò che riguarda il calcio giocato, con l’ufficialità della carica del direttore sportivo e di chi siederà sulla panchina giallorossa per la stagione 25/26. Altre novità riguarderanno il campo sportivo, gli abbonamenti e la composizione della rosa che dovrà disputare il campionato di Promozione. Rinnovo inoltre l'invito a partecipare alla Partita del Cuore, in programma venerdì 27 giugno dalle ore 17:00, al campo sportivo Tony Battaglia».