L'estate entra nel vivo, i raduni prestagionali sono ormai alle porte, ma il calciomercato del calcio dilettantistico calabrese continua a viaggiare a ritmi serrati. Anche nelle ultime ore, i club di Eccellenza e Promozione hanno piazzato colpi strategici per puntellare le rispettive rose in vista del prossimo campionato.

La Palmese rinnova la difesa

Nel massimo torneo regionale, prosegue la linea verde e la rifondazione in casa Palmese. Il club neroverde ha annunciato l'inserimento in prima squadra di Giuseppe Fiumanò, difensore centrale classe 2008. Cresciuto nel vivaio della Palmese a partire dall'Under 17, Fiumanò ha fatto il suo esordio con i "grandi" già tre anni fa, collezionando nella passata stagione anche una presenza da titolare. Determinazione e profondo attaccamento alla maglia gli hanno garantito la conferma definitiva tra i senior.

Bovalinese da copertina, lo Scalea alza l'asticella

Nel girone A di Promozione, mossa importante per lo Scalea che, dopo l'arrivo di D'Andrea, assesta un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni del centrocampista Axel Capuano. Giocatore dinamico, completo e dotato di forte personalità, Capuano è reduce dalla vittoria del campionato di Promozione A con la maglia della Morrone. Convinto dal progetto e dalla chiamata del presidente Passalacqua e del vicepresidente Borrelli, il mediano porterà qualità, intensità e spirito di sacrificio alla causa biancostellata.

Spostandosi nel girone B di Promozione, la Bovalinese continua a recitare un ruolo da protagonista con una raffica di annunci. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il gradito ritorno dell'attaccante classe 2006 Domenico Rechichi. Dopo la formazione giovanile tra Audax Bovalino, Locri e San Luca – con cui ha assaporato anche la Serie D –, Rechichi aveva già vestito la maglia amaranto prima di passare a dicembre all'Africo, dove è stato autore di un girone di ritorno ad alti livelli condito da gol e assist. «Sono tornato a Bovalino per continuare dove avevo interrotto e crescere ancora in questo club che ho nel cuore», ha dichiarato l'attaccante al momento della firma. «Spero di aiutare il mister e i miei compagni a raggiungere tutti gli obiettivi».