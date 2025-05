Col passare dei giorni si moltiplicano anche le trattative e i sondaggi di mercato. In un calciomercato estivo ancora non iniziato ufficialmente, si rincorrono però le voci e i rumors nel campionato dilettantistico calabrese, fra panchine e giocatori. A circa dieci giorni dalla fine della stagione, infatti, adesso è importante programmare per affacciarsi all'estate già coperti.

Castrovillari e Altomonte attivi

In questa fine di maggio una delle squadre più attive sembrerebbe essere l'Altomonte che, dopo aver perso (seppur pareggiando) la semifinale play off contro la DB Rossoblù Luzzi nuova promossa in Eccellenza, guarda subito al futuro. Il club cosentino, come ormai noto, è alla ricerca di un allenatore prima di scandagliare il mercato e in questi giorni si è fatto sempre più fitto il nome di Alberto Aita. Non è però finita qui dal momento che la società avrebbe messo nel mirino anche tre profili molto interessanti e che andrebbero a confermare le ambizioni del club. Il primo nome sarebbe quello di Mauricio Tesare, centrocampista argentino che quest'anno è stato in forza al Cotronei; il secondo sarebbe quello di Mateo Tomas Perez, attaccante del Campora e il terzo, infine, corrisponderebbe a Luciano Faure, difensore argentino che quest'anno ha vinto il campionato di Promozione B con la Virtus Rosarno. Insomma, tre obiettivi che potrebbero alzare ulteriormente il livello della rosa.

Attivo anche il Castrovillari, subito dopo la vittoria nella finale play out contro l'Ardore e il conseguente mantenimento della categoria. Le Aquile, nonostante i problemi con il Giudice Sportivo (gli otto punti di penalizzazione da scontare nel prossimo anno) stanno già guardando al futuro come conferma la doppia trattativa per portare Matias Gauto e Joel Misimi-Ngamayama. Il primo è un difensore centrale e all'occorrenza esterno sinistro, mentre il secondo è un esterno difensivo destro.