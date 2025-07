Si raffredda la pista che porta all’ex bomber della Vigor Lamezia, ora in trattative avanzate con la Rossanese, che sonda anche Condomitti. Vicini ai luzzesi, invece, i difensori Ruano e De Nisi e primi sondaggi per l’attaccante francese ex Morrone e Sambiase

A luglio quasi inoltrato, non ci sono stati dei veri e propri colpi di mercato a effetto ma non vuol dire che non ci saranno. Tante infatti sono le trattative che si stanno rincorrendo giorno dopo giorno e, a tal proposito, merita grande attenzione il mercato dell'Eccellenza improntando il focus su due squadre specifiche: DB Rossoblù Luzzi e Rossanese.

Colpi in canna

Innanzitutto la squadra neopromossa nel massimo campionato regionale sta allestendo una rosa di primissimo livello, tale da sgomitare addirittura per i vertici. Sembrano ormai a un passo le operazioni che dovrebbero portare Aitor Ruano e Fabio De Nisi, i due ex Vigor Lamezia, alla corte del nuovo tecnico Rosario Salerno anche lui reduce dalla stagione sulla panchina vigorina. Non c'è ancora nero su bianco ma le sensazioni sono positive e dovrebbe dunque ricomporsi la coppia difensiva biancoverde. Non solo la difesa ma anche il reparto offensivo, già perché in queste ultime ore è emerso un altro nome: David Gueye. Il club del presidente Luca Gencarelli, infatti, sonda l'attaccante francese che ha già lasciato il segno in Calabria con le maglie di Morrone, Trebisacce e Sambiase.

Pazza idea Fioretti

L'idea Gueye è nata parallelamente al raffreddamento della pista che avrebbe dovuto portare a Simone Fioretti ed è qui che entra in ballo la Rossanese. La compagine bizantina è tra le più attive sul mercato e, dopo il secondo posto dello scorso anno, si candida come antagonista al vertice. La conferma di ciò è proprio l'interesse per Simone Fioretti e per una trattativa che è davvero in fase avanzata. Vicinissimo infatti l'accordo tra le parti e con i tifosi che già sognano all'idea di gustarsi un tandem d'attacco che farebbe gola a tutti: Simone Fioretti-Giacomo Bongiorno. La dirigenza si muove su più fronti perché, oltre all'attacco, si muove anche per il reparto difensivo e qui il nome che viene fuori è quello di Gianni Condomitti. Quest'ultimo è stato uno dei pilastri del Cittanova, basti pensare che è stato il secondo giocatore di movimento più utilizzato della rosa con 2447 minuti sulle gambe. Il granitico difensore è da tempo nel mirino del Soriano che al momento rimane in vantaggio, anche per una questione logistica, ma non è detto che le cose si possano ribaltare nei prossimi giorni.