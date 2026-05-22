Il ritorno nel campionato di Eccellenza dopo venti anni ha riportato entusiasmo in casa Deliese, con la compagine amaranto protagonista di un'annata dai tratti storici e, soprattutto, vissuta costantemente ai vertici della classifica.

La Deliese "chiama" Serrao

Insomma, l'euforia è tanta ma il tempo per rilassarsi e festeggiare è poco perché c'è da programmare subito la prossima stagione, dove la Deliese di certo vorrà fare la sua parte. Dirigenza in movimento dunque, con l'obiettivo innanzitutto di rafforzare l'organigramma societario prima ancora del parco giocatori.

In questo le operazioni sono già avviate per trovare figure complementari alla causa. Tra queste, sembra farsi sempre più spazio il quella che porta a Mimmo Serrao come collaboratore tecnico. quest'ultimo è reduce dalla stagione con il Val Gallico, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo interrotto però nel mese di aprile. Competenza e professionalità in Serrao che ha sempre operato nei minimi dettagli, come testimonia la sua parentesi con il club gallicese. Con la Deliese nulla è ancora scritto, anche perché per Serrao, originario di Pellaro, ci sarebbe l'interessamento di qualche altra società che milita in Promozione B. C'è comunque un'idea di massima, tutto però è in evoluzione e potrebbero esserci novità nelle prossime settimane.