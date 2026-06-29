Il club biancoazzurro, neopromosso in Promozione A, annuncia gli innesti di Pedro Túlio e Eduardo Candia. Mercato scoppiettante per blindare la categoria e guardare al futuro.

Non si ferma più la scoppiettante campagna acquisti estiva della Silana. La compagine biancoazzurra, neopromossa nel prossimo campionato di Promozione (girone A), sta mandando segnali chiarissimi alle dirette concorrenti: l'obiettivo non è una semplice salvezza, ma la costruzione di una rosa altamente competitiva per consolidare la categoria e gettare le basi, nel giro di pochi anni, per l'assalto a quell'Eccellenza che a San Giovanni in Fiore manca ormai da troppo tempo.

A confermare le grandi ambizioni del club sono gli ultimi due colpi ufficializzati nelle scorse ore, che portano in Sila una fortissima e suggestiva impronta brasiliana: il difensore Pedro Túlio De Almeida Souza e il centrocampista Eduardo De Siqueira Candia.

Muro verdeoro in difesa: ecco Pedro Túlio

Per blindare il pacchetto arretrato, la Silana si è assicurata le prestazioni di Pedro Túlio, centrale difensivo classe 2000. Il ventiseienne nativo del Brasile porta in dote doti fisiche imponenti e un'ottima tecnica individuale, ma soprattutto un bagaglio d'esperienza internazionale non indifferente.

Nel suo passato calcistico, infatti, vanta presenze nella Serie C brasiliana, un campionato notoriamente ostico e competitivo. Personalità, determinazione e leadership saranno le sue armi per guidare la retroguardia biancoazzurra e garantire solidità al reparto.

Linea verde e dinamismo: a centrocampo arriva Candia

Il secondo innesto risponde invece al nome di Eduardo Candia, centrocampista classe 2005. Nonostante la giovane età (21 anni), il mediano brasiliano conosce già il calcio calabrese, avendo disputato l'ultima stagione con la maglia del Cassano Sybaris.

Candia è un profilo moderno: dinamico, dotato di ottima visione di gioco e di una forte personalità che gli permette di prendere in mano le chiavi del centrocampo. Un innesto di talento e freschezza atletica che sposa perfettamente la linea verde del club.

Con questi due innesti di spessore, la Silana si conferma come una delle società più attive e ambiziose di questa sessione di mercato. La piazza di San Giovanni in Fiore si accende: il sogno di ritornare nel calcio che conta, un tassello alla volta, sta prendendo forma.