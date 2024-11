La Vigor Lamezia ha un nuovo allenatore: è Jorge Vargas, 45 anni, nato a Santiago in Cile. Portato in Italia dalla Reggina, guida la difesa amaranto dal 2000 al 2003. Oltre 200 le sue presenze in serie A tra Reggina, Empoli e Livorno. La sua carriera da allenatore è iniziata con le giovanili della Reggina. Negli anni successivi è stato vice allenatore di Roberto Donadoni nelle sue esperienze all’estero.

Vargas è ormai un calabrese d’adozione, ma non dimentica le sue radici, è stato per tanti anni capitano della nazionale cilena con 52 presenze ed un goal dal dischetto contro l’Uruguay, ha disputato 2 mondiali uno in Quatar ed un altro in Francia, ed è un grande passionario, la sua squadra infatti deve rappresentare la sua personalità, essere aggressiva ma bella da vedere.

Le parole di Vargas

«Spero di poter esprimere tutto il mio potenziale alla Vigor Lamezia e di regalare grandi soddisfazioni ai suoi tifosi- queste le prime dichiarazioni del neo tecnico biancoverde - sono pieno di entusiasmo per questa nuova avventura, e sono consapevole della sfida che ci aspetta. Lamezia è una piazza importante e farò di tutto per raggiungere gli obiettivi della società».