Non è nel pieno del mercato estivo e la finestra invernale ancora deve aprire, ma il calciomercato dilettantistico entra già nel vivo registrando diverse operazioni di spessore. A catturare l'attenzione, infatti, è il girone B di Promozione e nello specifico sono Val Gallico e Taurianova quelle più attive.

Val Gallico, ecco Goti

C'è da risalire la china per il Val Gallico, soprattutto in relazione alle iniziali ambizioni di stagione. A tal proposito, la compagine gallicese sta cercando di puntellare una rosa già di ampio spessore e tamponare così agli improvvisi infortuni. ufficiale dunque l'ingaggio di Yubeiquer Arenas, per tutti "Goti". Si tratta di un classe 1999 di origine colombiana ma che già da tempo si allena con la squadra poiché era in attesa del transfer. Il ventiseienne ha già fatto il suo esordio nell'anticipo di sabato scorso, dando anche una buona impressione. Prima volta in Italia, nella sua seconda esperienza europea, dopo la parentesi al Victoria Hotspurs (Malta). Cresciuto nell’Atletico FC di Cali, si è trasferito in Nicaragua al CD Octal; in seguito, ha indossato le maglie di Verdes e Progresso nel campionato del Belize.

Taurianova, vicino Corrao

Per un colpo fatto, un altro potrebbe seguirne. Molto attivo infatti il Taurianova che, alla notizia della rescissione di Carmelo Corrao con la Virtus Rosarno, ha subito raddrizzato le antenne e ha sondato la situazione con il suo direttore sportivo Francesco Ascone. L'ex capitano amaranto, reduce dalla vittoria del campionato di Promozione B da protagonista, è infatti sulla piazza ed è sicuramente tra i nomi caldi in cerca di sistemazione. La trattativa sembra anche in fase molto avanzata e con l'accelerata che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Al Taurianova Corrao ritroverebbe i suoi recenti ex compagni di squadra Stillitano, Michelli e Raso.