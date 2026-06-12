Un campionato di prima Categoria terminato con un nulla di fatto per il Le Castella che, comunque, nutriva ambizioni importanti. Una stagione terminata appena fuori l'uscio della porta che accoglieva ai playoff, lasciando di conseguenza fuori la compagine bianco/azzurra.

Cambio tecnico

Adesso però bisogna archiviare la recente annata e guardare alla prossima con rinnovate programmazioni.

A tal proposito, la società è già al lavoro e qualche novità è anche arrivata: si dividono infatti le strade con il tecnico Francesco Maiolo. Una decisione, questa, maturata negli incontri intercorsi tra i dirigenti per pianificare al meglio la nuova stagione. Il club però tende a specificare una cosa: «Questa non è, e non può essere catalogata, come conclusione negativa del rapporto, poiché i risultati sportivi ottenuti nella stagione calcistica sono inequivocabili e sono stati ampiamente apprezzati da tutte le componenti della nostra realtà. Al mister e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti e il più caloroso in bocca al lupo per proseguimento della loro carriera». Adesso parte il casting per la ricerca della nuova guida tecnica e programmare così il prossimo futuro.