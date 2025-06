Come annunciato nei giorni scorsi, trovato l'accordo con l'ex tecnico del Bianco. Tante new entry invece all'interno del sodalizio reggino

Come anticipato lo scorso 10 giugno, l'Academy Ardore ha individuato la sua guida tecnica in Mario Loccisano e adesso c'è anche l'ufficialità. trovato l'accordo tra le parti per questa nuova avventura che vedrà il club nero-arancio impegnato per il secondo anno consecutivo in Prima Categoria.

Il nuovo allenatore

Sicuramente Loccisano è un profilo in linea con il progetto del club, anche perché il giovane allenatore è cresciuto nelle scuole calcio, un ambiente molto simile a quello che troverà ad Ardore, ma unisce a questo esperienza e formazione scolastica e calcistica di primissimo piano. Approda nel mondo dei mister nel 2020 allenando in Prima Categoria a Caulonia per poi essere prima allenatore in seconda del Gioiosa Jonica in Eccellenza, e successivamente allenatore sempre nella stagione 2023/24. In quest’ultima stagione ha guidato il Bianco nel campionato di Promozione B, portandolo alla salvezza. Esperienza, idee innovative, amore per i giovani, valorizzazione del comprensorio: tutte qualità in possesso di mister Loccisano che collimano perfettamente con i principi fondanti dell’Academy Ardore.

Il nuovo organigramma

Non finisce qui perché l'Academy Ardore ha annunciato anche il nuovo organigramma societario, con un restyling importante. L’assemblea dei soci dei giorni scorsi ha innanzitutto deciso, tra i primi punti, di sdoppiare la presidenza per dare più ordine alle attività e una migliore organizzazione logistica. Sarà Gianfranco Sorbara ad affiancare l’attuale presidente e fondatore Pino Varacalli condividendone il ruolo.

Dei soci fondatori, il vice presidente e il direttore sportivo saranno rispettivamente gli imprenditori Francesco Patea e Domenico Castelvetere mentre Rosalba Varacalli si occuperà prevalentemente di scuola calcio e femminile.

Le new entry sono tante e qualificate: Antonio Careri, Salvatore Muscatello, Andrea Alessi, Salvino Marando, Roberto Marando e Domenico Zangara per la prima squadra e Francesco Bova che si impegnerà nella scuola calcio. Ecco dunque il nuovo organigramma: Pino Varacalli - Presidente responsabile scuola calcio, Gianfranco Sorbara - Presidente responsabile prima squadra, Francesco Patea - Vice Presidente, Antonio Careri - Direttore Generale responsabile prima squadra, Rosalba Varacalli - Direttore Tecnico delega scuola calcio, Salvatore Muscatello - Direttore Tecnico delega prima squadra, Domenico Castelvetere - Direttore Sportivo responsabile prima squadra, Andrea Alessi - Dirigente delega Segreteria prima squadra, Salvino Marando - Dirigente delega Tesoreria prima squadra, Francesco Bova - Dirigente delega settore giovanile , Domenico Zangara - Dirigente delega prima squadra, Roberto Marando - Dirigente responsabile progetto Amatori.