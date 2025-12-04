Tra tre giornate il campionato di Eccellenza chiuderà il proprio girone di andata, lasciando spazio al mercato invernale. In un certo senso, però, la finestra di riparazione è già iniziata e con diverse squadre che sembrano in fermento. Diverse le operazioni concluse, soprattutto nel massimo campionato regionale.

Un ritorno per la Rossanese

Un andamento che nessuno si sarebbe mai aspettato quello della Rossanese, alla vigilia additata come tra le principali candidate ai vertici e attualmente impelagata in zona play out. La società rossoblù deve dunque assolutamente rimediare e iniziare la scalata, proprio per questo il mercato sembra cadere a pennello. Serve gente di grinta e di spogliatoio per ravvivare l'ambiente e Andrea Castellano ne incarna proprio l'emblema: ufficiale l'ingaggio del centrocampista. Si tratta di un ritorno per lui dopo la grande stagione passata e considerato tra i top player del calcio dilettantistico calabrese. Un legame mai spezzato con i colori rossoblù, come testimonia la chiamata del club e l'immediato sì del giocatore che farà parte della causa, a completa disposizione di mister Aloisi. La sua presenza infatti sarà fondamentale per dare equilibrio e solidità al centrocampo, oltre a rappresentare un punto di riferimento nello spogliatoio.

Un Under per il Bocale

Attivo anche il Bocale, che sta disputando un buon girone di andata. La compagine biancorossa rinforza infatti il suo parco Under annunciando l'ingaggio di Matías Verón, mediano classe 2007. Personalità forte, idee chiare e un modo di stare sul terreno di gioco che colpisce subito: ordine, intensità, coraggio nelle scelte.

Il diciottenne cresce calcisticamente tra i settori giovanili della Reggina e del Palermo, due scuole importanti che gli hanno dato basi tecniche solide e mentalità vincente. Prosegue poi al Messina, continuando a formarsi e a costruire la propria identità calcistica con determinazione e sacrificio. Se ne è accorto subito proprio il Bocale, club con cui è scoccata scintilla. Il club del presidente Cogliandro lo ha voluto con convinzione, consapevole che Veròn può portare freschezza, intensità e carattere al centrocampo biancorosso. Possibile una sua convocazione già domenica, nel match interno contro il Soriano Fabrizia.