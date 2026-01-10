Ritorna a scorrere il pallone del dilettantismo e lo fa, per la prima volta, in questo 2026. Riprendono i principali campionati regionali (Eccellenza e Promozione) che si presentano radicalmente cambiati nelle gerarchie anche in virtù del mercato invernale. Ecco allora i principali colpi della settimana.

Palmese e Bocale attive

Partendo dal massimo campionato regionale, c'è una Palmese che dopo il cambio di allenatore (squadra affidata a dal Torrione) deve necessariamente lasciare le attuali posizioni di classifica che non le competono, di conseguenza gli innesti sono indirizzati proprio per un girone di ritorno diverso. Ecco allora che la società neroverde piazza due colpi: Angelo Guerrisi e Mattia Romano. Si tratta di due calciatori che conoscono bene l’ambiente, la piazza e il valore della maglia della Palmese, e soprattutto tornano a disposizione della società con entusiasmo, esperienza e spirito di appartenenza. I loro rientri rappresentano un rinforzo importante per il gruppo, pronti a dare un'ulteriore spinta allo spogliatoio.

Alquanto attivo anche il Bocale che piazza un tris di colpi per provare davvero a centrare le zone play off: Nicola Arcudi, Florentino Fernandez e Mario Artese. Il primo, reduce dall'esperienza alla Reggioravagnese, torna in biancorosso dopo tre anni e con questa maglia ha già giocato con Under 15, Under 17 e Under 19. L'altro si chiama appunto Florentino Fernandez, giovane difensore argentino classe 2005 che ha giocato nel Folgore Delfino Curi (Eccellenza abruzzese), Pol. Luogosanto (Promozione Sardegna) e quest’anno alla Cariese in Serie D. Infine Mario Artese, giovane e promettente trequartista classe 2007 che ha già fatto vedere il suo estro tra Lecco, Virtus Verona e Carbonia.

Colpi dal Soriano Fabrizia

Colpi anche dal Soriano Fabrizia che ingaggia tre nuovi volti, anzi due. Già perché il terzo è Luca Giurlanda, profilo noto all'ambiente dal momento che l'esterno offensivo, classe 2006, si riveste di rossoblù dopo l'esperienza al Pizzo. Si pesca anche in casa Virtus Rosarno con gli arrivi dell'attaccante argentino Nicolas Lugli, e Christian Sibio giovane esterno classe 2007 che va a rinforzare il pacchetto Under.

Rivoluzione Rende

Il Mesoraca non perde di vista il primo posto e, per questo, si affida anche al mercato invernale per proseguire la sua rincorsa. Doppio colpo dopo quello di Fioretti. Il ds Sorace ingaggia infatti Eros Crispo e Giuseppe Giampà. Il primo è un difensore, classe 2008, che nella prima parte di stagione ha maturato esperienza nelle fila della Vigor Lamezia (Serie D). Giampà è invece un centrocampista classe 2007 e con un passato (tra le altre) con San Nicola-Chiaravalle, Soverato e Sersale.

Continua la rivoluzione in casa Rende, con i biancorossi che rischiano seriamente la retrocessione. Per evitarla ecco un aiuto dal mercato con altri due nuovi innesti: Francesc Curatelo e Giacomo Bilello. Entrambi centrocampisti e già a disposizione del nuovo tecnico Germano per cercare l'impresa.