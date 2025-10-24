Una volta che si è in ballo, non si può far altro che ballare. a tal proposito, è nel bel mezzo della pista la Deliese, protagonista di un inizio di stagione sprint dal momento che è al comando del campionato di Promozione B dopo sei giornate, a quota sedici punti e con un solo gol subito. Insomma, la compagine amaranto fa sul serio e, prima del big match contro il Gioiosa Ionica, toglie dal cilindro un colpo di mercato che in qualche modo rilancia le ambizioni della squadra.

Colpaccio Trentinella

Colpo ad effetto dunque da parte del direttore sportivo Antonio De Giorgio, che mette in rosa un acquisto di grande spessore. A rinforzare il centrocampo amaranto arriva infatti Pasquale Trentinella, classe 1991, calciatore di grande qualità ed esperienza e capace di dare ordine e sostanza alla linea mediana. Conosciuto per la sua visione di gioco e per la grande personalità in campo, rappresenta un innesto di valore assoluto per la squadra allenata da mister Andrea Parentela. Con il suo arrivo, infatti, la Deliese vuole dare continuità all'ottimo momento che sta attraversando, ma senza fare proclami o voli pindarici.

Un curriculum di rilevante spessore quello del trentaquattrenne: negli ultimi cinque campionati, infatti, ha prima vinto il mini torneo (Covid) con la maglia del Sambiase e poi l'anno dopo si è piazzato al secondo posto, nel campionato di Eccellenza, con la Paolana. In seguito ha vinto i play off regionali con la maglia della Promosprt mentre, nelle ultime due stagioni, vanta due vittorie del massimo campionato regionale prima con il Sambiase e poi con la Vigor Lamezia.

Rende, giorni bui

Mercato sempre attivo dunque, ma non sempre per nuovi arrivi. Può essere il caso del Rende, militante nel campionato di Promozione A, che dopo un inizio incoraggiante di stagione, negli ultimi giorni sta vivendo un esodo che rende certamente difficile il prosieguo di stagione: dopo la rescissione consensuale del tecnico Alfonso Caruso e dell'intero staff, infatti, rescindono anche Steger e Chieffa. Entrambe pedine importanti nello scacchiere biancorosso.

Arriva il giramondo Goncalves

Dando uno sguardo anche al girone B di Promozione, il Val Gallico sembra essersi messo alle spalle il periodo opaco. Il colpo non è arrivato solamente dal campo, con la roboante vittoria sul Taurianova, ma anche dal mercato con un altro innesto di rilievo che si aggiunge alla rosa messa a disposizione a mister Di Maria: ufficiale l'ingaggio di Esmael Goncalves. Si tratta di un attaccante, classe 1991 per 185 cm. Il giocatore ha già fatto il suo esordio stagionale, disputando un ottimo secondo tempo contro il Taurianova e segnando il gol del definitivo 4-1.

Arriva al Val Gallico dopo aver girato mezzo mondo e segnato in praticamente tutte le sue esperienze. Tra le più rappresentative ci sono gli esordi in Serie A col Boavista, i gol col Nizza, Rio Ave, Apoel Nicosia (vince la Supercoppa cipriota, segna un gol in due presenze di Champions League) e ancora Hearts, Paxtakor (scudetto e titolo di capocannoniere del campionato uzbeko) e San Mirren (coppa di Lega scozzese), senza dimenticare le esperienze asiatiche con Matsumoto Yamaga (in Giappone) e Al Etifaq (in Arabia Saudita).