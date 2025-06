Dopo aver sfiorato il campionato di Promozione, con un terzo posto e una finale play off terminata in pareggio e persa solo per lo svantaggio di posizione nella classifica generale, il Catona è pronto a ripartire candidandosi tra le favorite per la vittoria del prossimo campionato di Prima Categoria, alimentando così il progetto intrapreso qualche anno fa.

L'organigramma societario

Il club biancoazzurro, infatti, sta già mettendo le basi per pianificare il mercato estivo e dunque la prossima stagione. Il primo tassello da riempire era però la costruzione dell'organigramma societario e così è stato, con il club che ha annunciato ogni ruolo attraverso un comunicato sulle sue pagine social, a seguito di un'assemblea dei soci tenutasi lo scorso 23 giugno. Al termine della votazione, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, così composto: Nello Violante sarà il presidente del club, affiancato da Giuseppe Laganà nel ruolo di co-presidente mentre Luca Surace sarà il vice-presidente. Ad Antonio Violante invece il ruolo di direttore amministrativo mentre Michele Cotroneo svolgere il ruolo di direttore generale. Come direttore sportivo, invece, da segnalare il ritorno di Giuseppe Misiti mentre il segretario generale è stato affidato a Raffaele Nocera. Giovanni Palumbo team manager mentre Fabio Zuccalà sarà il responsabile alla logistica. Infine ecco i nomi dei consiglieri: Pasquale Reitano, Gianluca Principato, Alessandro Cotroneo e Gianmarco Marcianò. Il medico sociale sarà Michelangelo Barresi, il responsabile alle relazioni con altre società Domenico Marcianò, gli addetti all'arbitro Antonino Fiume e Pasquale Pacino e infine il responsabile alla comunicazione sarà Antonio Paone.