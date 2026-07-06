Il Cittanova volta ufficialmente pagina. Dopo la dolorosa retrocessione dall'Eccellenza, l'ambiente giallorosso è pronto a resettare tutto e a gettare le basi per un futuro da ricostruire da cima a fondo. La parola d'ordine è "rifondazione", e il primo, fondamentale tassello per affrontare il prossimo campionato di Promozione (Girone B) è stato finalmente posizionato: la società ha ufficializzato l'ingaggio di Pasqualino Guido come nuovo responsabile della guida tecnica.

Un ritorno con mentalità vincente

Classe 1979, Guido non è certo un volto nuovo da queste parti, ma rappresenta la scelta della continuità e della conoscenza profonda dell'ambiente. Ha infatti già vissuto i colori giallorossi nella stagione 2024/2025 in Eccellenza, ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda al fianco di mister Crucitti.

Il suo curriculum parla di una figura calcisticamente solida. Un passato importante e vincente da calciatore con maglie prestigiose del panorama calabrese come Castrovillari, Rende e Sambiase. Da allenatore, invece, esperienze significative alla guida di San Michel e Gioiosa Ionica, fino all'ultima stagione vissuta come vice allenatore al Soriano Fabrizia.

A convincere definitivamente la dirigenza del Cittanova sono state le sue doti umane e tecniche. Una profonda conoscenza della categoria, una spiccata mentalità vincente e la capacità, dimostrata negli anni, di saper fare gruppo nei momenti chiave.

Le prime parole di mister Guido

Il nuovo tecnico non ha nascosto l'entusiasmo per questa nuova avventura, consapevole del blasone della piazza che si appresta a guidare: «Ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità data di allenare in una piazza così importante come Cittanova. Questo per me è motivo di orgoglio per dare il massimo per quelle che sono le mie conoscenze e competenze».

La società ha accolto il mister con il più classico dei "benvenuto", augurandogli buon lavoro per una stagione che si preannuncia tanto complessa quanto affascinante.