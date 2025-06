Dopo quattro stagioni vincenti al Praiatortora, il tecnico potrebbe tornare nella piazza jonica per guidare il nuovo progetto in Promozione

Potrebbe essere Alberto Aita il nuovo allenatore del Corigliano in Promozione. Il tecnico, classe 1960, sarebbe infatti in cima alla lista della società biancazzurra, intenzionata a ripartire con ambizioni importanti dopo aver rilevato il titolo del Marca e aver riconquistato un posto nel secondo livello del calcio dilettantistico calabrese. Per Aita si tratterebbe di un ritorno, dato che già nella stagione 2016-2017 aveva guidato il Corigliano nel torneo di Eccellenza.

Reduce da quattro stagioni alla guida della DGS Praiatortora (che nel frattempo si è affidata in panchina a Viscardi), Aita ha conquistato con i tirrenici un campionato di Promozione nel 2022-2023 e la fase regionale della Coppa Italia 2024-2025, confermandosi tra i tecnici più affidabili del calcio dilettantistico calabrese. La scelta di Aita sbaraglierebbe la concorrenza di altri profili accostati al Corigliano nelle ultime settimane, tra cui Mario Pascuzzo, Alfonso Caruso e Vincenzo Pacino.

Intanto il club jonico sarebbe vicino a ufficializzare anche il nuovo direttore sportivo: si tratta di Pietro Alberti, ex Rende, pronto a dare il via al nuovo corso biancazzurro.